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كريم بدوي: تشكيل مجموعة عمل لتطوير مناهج هندسة البترول وربطها بسوق العمل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

كريم بدوي: تشكيل مجموعة عمل لتطوير مناهج هندسة البترول وربطها بسوق العمل

وزير البترول:
وزير البترول:
أ ش أ

أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، التوجه نحو تشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين عن الطلاب والجامعات والوزارة وشركات القطاع، لتطوير مناهج هندسة البترول وربطها باحتياجات سوق العمل.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية مع 7 من طلاب هندسة البترول والجيولوجيا، والتي عقدت خلال مؤتمر ومعرض البحر المتوسط للبترول بالإسكندرية، تحت عنوان «من طلاب اليوم إلى قادة الطاقة في الغد»، بمشاركة طلاب من جامعات القاهرة والإسكندرية والأزهر والسويس والجامعة الأمريكية بالقاهرة والجامعة البريطانية وجامعة المستقبل.

وأكد بدوي أن مجموعة العمل - في خطوة عملية لربط الدراسة الأكاديمية بمتطلبات الصناعة - ستدرس تطوير المناهج الدراسية والبرامج التعليمية والتدريبية بما يتوافق مع احتياجات صناعة البترول والطاقة، ليس فقط في الوقت الحالي، وإنما أيضًا خلال السنوات الخمس إلى الثماني المقبلة.

وأوضح الوزير أن هذه الخطوة تستهدف تحديد المهارات الفنية والتكنولوجية التي ستحتاجها الصناعة مستقبلًا، والاستفادة من خبرات المتخصصين في الشركات والجامعات في تطوير المحتوى التعليمي، بما يسهم في إعداد خريجين يمتلكون المهارات المطلوبة للانتقال بكفاءة من الدراسة الأكاديمية إلى الحياة المهنية.

كما أكد أهمية تعزيز التعاون مع وزارة التعليم العالي والجامعات المعنية، وتطوير آليات مستدامة للتواصل بين الطلاب وشركات قطاع البترول على مدار العام الدراسي، بحيث تتجاوز فرص التدريب حدود البرامج الصيفية، لتشمل المعايشة المهنية والتعرف المباشر على طبيعة العمليات داخل مواقع العمل، والمشاركة في تطبيقات عملية ودراسات فنية يمكن توظيفها في المشروعات والأبحاث الأكاديمية.

وشدد الوزير على أهمية الاستفادة من خبرات قيادات القطاع والمتخصصين والعاملين بالشركات في نقل المعرفة إلى الأجيال الجديدة، وتطوير مهاراتهم الفنية والشخصية والمهنية، بما يعزز استعدادهم لمتطلبات بيئة العمل ويساعدهم على بناء مسارات مهنية ناجحة.

وبين بدوي أن الشباب ليسوا مجرد كوادر تستعد للالتحاق بصناعة البترول والطاقة، بل شركاء في تطويرها وصياغة مستقبلها .. مشيرًا إلى أن ما يمتلكونه من أفكار جديدة وقدرة على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة يمثل فرصة مهمة لإعادة النظر في أساليب العمل التقليدية، ورفع كفاءة الأداء، وابتكار حلول أكثر تطورًا وفاعلية.

ولفت إلى أن التطور المتسارع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الرقمية يفرض ضرورة الانفتاح على الأفكار الجديدة، وعدم الاكتفاء بالأساليب التي اعتادت الصناعة تطبيقها لسنوات طويلة، مؤكدًا أن التميز في المستقبل سيكون لمن يستطيع توظيف التكنولوجيا والمعرفة لتقديم نتائج أفضل وأسرع وبتكلفة أقل.

وأشار وزير البترول إلى أهمية أن يبادر الطلاب إلى التعرف على الأدوات الرقمية الحديثة وتجربة تطبيقاتها العملية، بما يعزز قدرتهم على الإسهام في تطوير صناعة البترول والغاز، مؤكدًا أن تبادل المعرفة بين الأجيال يمثل عنصرًا أساسيًا في بناء قطاع أكثر كفاءة وقدرة على مواكبة المتغيرات العالمية.

ووجه المهندس كريم بدوي رسالة إلى الطلاب دعاهم خلالها إلى الثقة في قدراتهم وعدم القلق من الانتقال إلى الحياة المهنية، مؤكدًا أن قطاع البترول يمتلك خبرات متراكمة وثقافة قائمة على التعاون وتبادل المعرفة، وأن الكوادر الجديدة يمكنها الاستفادة من هذه الخبرات، وفي الوقت نفسه تقديم أفكار ورؤى جديدة تسهم في تطوير الأداء وفتح آفاق أوسع للابتكار.

واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على أن التطوير المستمر والتعلم وتبادل الخبرات تمثل ركائز أساسية للنجاح في صناعة البترول والطاقة التي تشهد تحولات متلاحقة، مشيرًا إلى أن الاستثمار في إعداد الكوادر الشابة وتأهيلها للتعامل مع التكنولوجيات الحديثة يمثل استثمارًا في قدرة القطاع على التطور والمنافسة وتلبية متطلبات المستقبل.

وزير البترول تطوير مناهج هندسة البترول

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