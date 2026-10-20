منتدى مصر 2026.. مدبولي يستعرض أسباب التوسع العمراني ومشروعات النقل والتشييد والبناء

رد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، على تساؤلات أسباب توجيه الدولة حجما كبيرا من الإنفاق على المشروعات القومية في مجال التشييد والبناء والنقل وإنشاء المدن الجديدة والعاصمة الجديدة والعلمين الجديدة.

وقال مصطفى مدبولي في كلمته في جلسة التنمية الحضرية والعمرانية على هامش منتدى مصر، :" أحد أهم قضايا مصر الجوهرية ومن أهم المشاكل التي واجهت مصر هي تركز المعمور المصري على مساحة محدودة تقدر بـ 7 % فقط ".

وتابع مصطفى مدبولي :" من أيام المصريين القدماء وحتى بداية القرن الـ 21 كان المصريين يعيشون على 7 % فقط.. ولو الـ 7 % فضلت زي ما هي وأصبح عليها 110 مليون نسمة كان الوضع هيكون عامل إزاي ".



وأكمل مدبولي :" أول محاولة جادة للتوسع العمراني كانت للزعيم الراحل السادات عندما بدأ فكرة إنشاء المدن الجديدة ".

وتابع مدبولي:" الدولة كانت في حالة جمود حقيقي في ملف العمران لعدة سنوات والدولة قررت أن تقتحم هذا الملف".

