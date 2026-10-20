أخبار التوك شو.. مدبولي: حجم المعمور وصل إلى 14%.. ياسر جلال يحيي الرئيس السيسي.. ومفاجأة بشأن الذهب والدولار

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

وزير الصحة: منتدى مصر 2026 فرصة للتواصل بين الجهات التنفيذية والمستفيدين من الخدمات



أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن منتدى مصر 2026 يمثل فرصة جيدة لتعزيز التواصل بين الجهات التنفيذية والمستفيدين من الخدمات، بما يسهم في التعرف على احتياجات المواطنين والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم.

وأوضح وزير الصحة والسكان، خلال مشاركته في فعاليات منتدى مصر 2026، أهمية التواصل المباشر بين الجهات المسؤولة عن تقديم الخدمات والمواطنين المستفيدين منها، بما يدعم التعرف على التحديات التي تواجههم والعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة.



مدبولي: حجم المعمور المصري وصل إلى 14% من مساحة البلاد

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مشاركته في منتدى مصر 2026، أن حجم المعمور المصري وصل إلى 14%، مشيرًا إلى أن الدولة عملت على مضاعفة الرقعة المأهولة بالسكان لاستيعاب الزيادة السكانية المتنامية.

وأوضح مدبولي أن التوسع العمراني يأتي في إطار جهود الدولة لتوفير مساحات جديدة للسكن والعمل، وتخفيف الضغط على المناطق المأهولة بالسكان، بما يدعم استيعاب الزيادة السكانية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.



ياسر جلال من منتدى مصر 2026: بحيي الرئيس السيسي على الفكرة العبقرية للمنتدى

أشاد الفنان ياسر جلال، عضو مجلس الشيوخ، بفكرة منتدى مصر 2026، موجّهًا التحية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على إطلاق المنتدى، الذي يفتح المجال أمام الحوار المجتمعي ومناقشة القضايا التي تهم المواطنين، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن مستقبل الدولة المصرية وفقاً لما نقلته القناة الأولي.

ويأتي ذلك بالتزامن مع انعقاد منتدى مصر 2026، الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم 19 أكتوبر بالعاصمة الجديدة، تحت شعار «نظرة على الحاضر.. رؤية للمستقبل»، بمشاركة مسؤولين وخبراء وممثلين عن مختلف فئات المجتمع، لمناقشة عدد من القضايا الوطنية والمجتمعية.



حذرت من العروض الوهمية.. شعبة الأجهزة الكهربائية تكشف حقيقة تخفيضات بلاك فرايدي



في ظل حالة الركود التي يشهدها سوق الأجهزة الكهربائية وترقب المواطنين لعروض «بلاك فرايدي»، كشف جورج زكريا، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة التجارية، حقيقة استخدام مكونات مستعملة في تصنيع الأجهزة، موضحًا أسباب تراجع المبيعات وتوقعاته بشأن نسب التخفيضات المرتقبة، محذرًا في الوقت نفسه من العروض الوهمية التي قد تلجأ إليها بعض الشركات.

وأكد جورج زكريا، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن المصانع لا تستخدم مكونات مستعملة في تصنيع الأجهزة الكهربائية، مشيرًا إلى أن المصانع تعمل تحت إشراف وزارة الصناعة، وأن المنتجات تحصل على شهادات كفاءة قبل طرحها في الأسواق.



الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء.. شبورة وأمطار وانخفاض الحرارة ليلًا

تشهد حالة الطقس في مصر تغيرات ملحوظة مع استمرار الأجواء الخريفية، وسط توقعات بسقوط أمطار على عدد من المناطق، وتكوّن شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، وهو ما يستدعي الانتباه إلى طبيعة الأجواء عند الخروج من المنزل، خاصة في الساعات الأولى من اليوم.

وكشف الدكتور محمود القياتي، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة، موضحًا المناطق التي قد تشهد سقوط الأمطار، ودرجات الحرارة المنتظرة، وفرص نشاط الرياح خلال الفترة الحالية، في ظل استمرار الطقس الخريفي على أغلب أنحاء الجمهورية.

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر

يبحث الكثير من المواطنين، خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي يشهده المعدن الثمين خلال الفترة الأخيرة.



واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026.



تنفيذ 1.9 مليون وحدة سكنية وإضافة 72 ألفا بالشراكة مع القطاع الخاص.. الإسكان توضح



أكدت المهندسة راندا المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن منتدى مصر يمثل فرصة مهمة للمكاشفة مع المواطنين، واستعراض ما تحقق من إنجازات في مختلف قطاعات الدولة منذ عام 2014، إلى جانب توضيح المستهدفات والخطط المقرر تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.

وأوضحت وزيرة الإسكان، خلال لقاء على قناة «إكسترا نيوز» على هامش فعاليات المنتدى، أن الحوار مع المواطنين والخبراء يتيح فرصة مهمة لتقييم الأداء، والتعرف على أوجه القصور إن وجدت، والعمل على تصحيح المسارات من جانب الوزارات والجهات المعنية، بما يضمن تنفيذ المشروعات وتحقيق المستهدفات المحددة.



أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء



استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الثلاثاء 20 أكتوبر 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 53.99 جنيه

سعر الشراء: 53.89 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 60.66 جنيه

سعر الشراء: 60.27 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 72.03 جنيه

سعر الشراء 72 .71 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 14.38 جنيه

سعر الشراء: 14.36 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 14.70 جنيه

سعر الشراء: 14.67 جنيه.