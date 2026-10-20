وزير الصحة: منتدى مصر 2026 فرصة للتواصل بين الجهات التنفيذية والمستفيدين من الخدمات

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن منتدى مصر 2026 يمثل فرصة جيدة لتعزيز التواصل بين الجهات التنفيذية والمستفيدين من الخدمات، بما يسهم في التعرف على احتياجات المواطنين والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم.

وأوضح وزير الصحة والسكان، خلال مشاركته في فعاليات منتدى مصر 2026، أهمية التواصل المباشر بين الجهات المسؤولة عن تقديم الخدمات والمواطنين المستفيدين منها، بما يدعم التعرف على التحديات التي تواجههم والعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة.

وأشار إلى أن مثل هذه الفعاليات تتيح مساحة للحوار وتبادل الرؤى بين الجهات التنفيذية والمواطنين، بما يساعد على تعزيز الاستجابة للاحتياجات الفعلية للمستفيدين.

ويأتي ذلك في إطار أهمية تعزيز قنوات التواصل المجتمعي والاستماع إلى آراء المواطنين، بما يدعم تطوير الخدمات والارتقاء بجودتها.