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حذرت من العروض الوهمية.. شعبة الأجهزة الكهربائية تكشف حقيقة تخفيضات بلاك فرايدي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حذرت من العروض الوهمية.. شعبة الأجهزة الكهربائية تكشف حقيقة تخفيضات بلاك فرايدي

الأجهزة الكهربائية
الأجهزة الكهربائية
البهى عمرو

في ظل حالة الركود التي يشهدها سوق الأجهزة الكهربائية وترقب المواطنين لعروض «بلاك فرايدي»، كشف جورج زكريا، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة التجارية، حقيقة استخدام مكونات مستعملة في تصنيع الأجهزة، موضحًا أسباب تراجع المبيعات وتوقعاته بشأن نسب التخفيضات المرتقبة، محذرًا في الوقت نفسه من العروض الوهمية التي قد تلجأ إليها بعض الشركات.

وأكد جورج زكريا، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن المصانع لا تستخدم مكونات مستعملة في تصنيع الأجهزة الكهربائية، مشيرًا إلى أن المصانع تعمل تحت إشراف وزارة الصناعة، وأن المنتجات تحصل على شهادات كفاءة قبل طرحها في الأسواق.

شعبة الأجهزة الكهربائية: تخفيضات
الأجهزة الكهربائية

وأوضح أن الأجهزة الكهربائية من الفرز الأول والثاني والثالث تتوافر داخل المصانع نفسها، وتُطرح من خلال معارض معروفة ببيع هذه الفئات بأسعار مخفضة، كما يحصل العاملون والموظفون بالمصانع على هذه الأجهزة بأسعار أقل، مع إمكانية التقسيط.

أسباب تراجع مبيعات الأجهزة الكهربائية

 

وأشار رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية إلى أن تراجع المبيعات يرجع إلى مجموعة من العوامل، أبرزها انتهاء موسم الصيف، وزيادة الأعباء المالية على الأسر مع بدء العام الدراسي ودخول الجامعات، فضلًا عن انتظار المستهلكين موسم التخفيضات الذي يبدأ في أكتوبر، وترقب عروض «بلاك فرايدي».

الأجهزة الكهربائية
الأجهزة الكهربائية

وأكد أن انتظار المواطنين للعروض قبل اتخاذ قرار الشراء أمر طبيعي ومشروع، في ظل حرص المستهلكين على الحصول على أفضل الأسعار والاستفادة من التخفيضات.

تخفيضات «بلاك فرايدي» لن تتجاوز 10%

 

وتوقع جورج زكريا أن تتراوح التخفيضات المرتقبة على الأجهزة الكهربائية بين 5% و10%، محذرًا من لجوء بعض الشركات إلى رفع الأسعار قبل موسم العروض، ثم الإعلان عن تخفيضات وهمية لا تعكس انخفاضًا حقيقيًا في الأسعار.

وشدد على أنه سيتم إعلان أسماء الشركات التي يثبت اتباعها هذه الممارسات أمام الجمهور، بهدف حماية المستهلكين ومنع تعرضهم للخداع عند الشراء.

وأضاف أن بعض الشركات تطرح أجهزة بها عيوب باعتبارها من الفرز الثاني، مع توضيح العيوب للمستهلك قبل إتمام عملية البيع، بما يتيح له اتخاذ قرار الشراء على أساس واضح.

تكاليف النقل والتأمين تضغط على الشركات

 

وفيما يتعلق بأوضاع الشركات العاملة في القطاع، أوضح زكريا أنه يتابع حركة البيع والشراء في السوق، لكنه لا يمتلك دراسة شاملة عن أوضاع كل شركة على حدة، كما لا يتابع مديونيات الشركات.

ولفت إلى وجود ضغوط تواجه الشركات نتيجة اضطرابات حركة الملاحة والنقل وارتفاع تكاليف التأمين على السفن في المحيطات، وهي عوامل قد تنعكس على تكاليف التشغيل والإمدادات.

واختتم رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية تصريحاته بالتأكيد على أن حالة الركود التي شهدها السوق خلال شهر سبتمبر تُعد أمرًا طبيعيًا في ضوء العوامل الموسمية وانتظار المستهلكين لموسم التخفيضات، معتبرًا أنها لا تستدعي القلق في حد ذاتها.

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