الثلاجة بـ30 ألف جنيه.. تفاصيل أزمة ركود الأجهزة الكهربائية

يواجه سوق الأجهزة الكهربائية حالة من الركود الحاد، في ظل تراجع القوة الشرائية للمواطنين وتراجع حركة البيع، ما يضع التجار أمام تحديات متزايدة لتحريك السوق واستعادة الطلب.

ومع اقتراب موسم عروض الجمعة البيضاء، تتجه الأنظار إلى حجم الخصومات المنتظرة وقدرتها على تشجيع المواطنين على الشراء، خاصة مع ارتفاع أسعار الأجهزة الأساسية التي أصبحت تمثل عبئًا على ميزانيات كثير من الأسر.

تراجع كبير في مبيعات الأجهزة الكهربائية

أكد جورج زكريا، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن فكرة تخفيضات الجمعة البيضاء تعود في الأساس إلى أوروبا، وأصبحت موسمًا ترويجيًا تعتمد عليه الأسواق لتنشيط حركة البيع والشراء.

الأجهزة الكهربائية

وقال زكريا، خلال حواره على قناة «إكسترا نيوز»، إن شهر سبتمبر يشهد عادة تراجعًا في المبيعات يتراوح بين 20% و25%، إلا أن الوضع خلال العام الحالي شهد انخفاضًا أكبر، وصل إلى حد شبه الشلل في حركة البيع داخل السوق.

وأوضح أن التراجع الحاد في المبيعات يفرض تحديات على قطاع الأجهزة الكهربائية، ويجعل تنشيط الطلب ضرورة لاستعادة حركة التداول وتحسين أداء السوق.

أسعار الثلاجات تصل إلى 30 ألف جنيه

الأجهزة الكهربائية

وأشار رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية إلى أن سعر الثلاجة متوسطة الحجم يتراوح حاليًا بين 20 ألفًا و30 ألف جنيه، مؤكدًا أن الظروف الحالية لا تتحمل أي زيادات جديدة في الأسعار.

الأجهزة الكهربائية

وأضاف أن ارتفاع تكلفة شراء الأجهزة الكهربائية يمثل تحديًا أمام المستهلكين، في وقت يحتاج فيه السوق إلى تحفيز الطلب وتوفير عروض حقيقية تتناسب مع القدرات الشرائية للمواطنين.

الجمعة البيضاء.. هل تنعش مبيعات الأجهزة الكهربائية؟

وأعرب جورج زكريا عن أمله في تقديم خصومات جيدة ضمن عروض الجمعة البيضاء، بما يسهم في زيادة حجم المبيعات وتحريك السوق، بعد التراجع الملحوظ الذي شهدته حركة البيع خلال الفترة الماضية.

وأكد أن العروض المنتظرة تمثل فرصة لتنشيط حركة الشراء، خاصة إذا تضمنت تخفيضات حقيقية على الأجهزة الكهربائية، بما يشجع المستهلكين على اتخاذ قرارات الشراء ويساعد التجار على تصريف المنتجات وتحسين معدلات المبيعات.

وتترقب سوق الأجهزة الكهربائية مدى قدرة عروض الجمعة البيضاء على كسر حالة الركود، في ظل أهمية تحقيق التوازن بين تقديم أسعار مناسبة للمستهلكين والحفاظ على استقرار السوق، بما يدعم عودة النشاط إلى القطاع خلال الفترة المقبلة.

وتابع جورج سدرة :" هناك تراجع في مبيعات الأجهزة الكهربائية تخطى الـ 60 % وهذا الامر يؤثر سلبا على صاحب مصنع الأجهزة الكهربائية"، مضيفا:" نثق في قدرة الدولة في التوسط بين العمالة وأصحاب المصانع لحل ازمة تسريح العمالة".