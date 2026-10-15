شعبة الأجهزة الكهربائية: سعر الثلاجة المتوسطة من 20 لـ 30 ألف والوقت الحالي لا يتحمل أي زيادات في الأسعار

أكد جورج زكريا رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن فكرة تخفيضات الجمعة البيضاء هي فكرة أوروبية في الأساس .



وقال جورج زكريا في حواره على قناة " إكسترا نيوز"، :" في شهر سبتمبر من كل عام تتراجع المبيعات من 20 لـ 25 % ولكن هذا العام انخفضت المبيعات بشكل كبير وأصبح هناك شبه شلل تام في حركة البيع ".



وتابع جورج زكريا:" سعر الثلاجة المتوسطة من 20 لـ 30 الف والوقت الحالي لا يتحمل أي زيادات في الأسعار ".



وأكمل جورج زكريا:" نامل ان تتواجد خصومات جيدة في عروض الجمعة البيضاء بما يسهم في زيادة حجم المبيعات في السوق ".