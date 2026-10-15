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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيس هيئة المواصفات: اختيار الأجهزة الكهربائية ذات النطاق الأخضر يضمن توفير مبالغ مالية للمستهلك

رئيس هيئة المواصفات
رئيس هيئة المواصفات
هاني حسين

أكد خالد صوفي رئيس الهيئة المصرية العامة لـ المواصفات والجودة، أنه تم إصدار 12 مواصفة ملزمة للأجهزة المنزلية وأدوات ترشيد المياه تتضمن إدراج بطاقات كفاءة الطاقة والمياه.

وقال خالد صوفي في حواره مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج " البعد الرابع " المذاع على قناة " إكسترا نيوز"، :"  اختيار الأجهزة الكهربائية ذات النطاق الأخضر يضمن توفير مبالغ مالية تتجاوز ثمن الجهاز نفسه على المدى الطويل".


وأضاف خالد صوفي:"  تتضمن بطاقات كفاءة الطاقة رمز الاستجابة السريع QR Code لتمكين المستهلك من التأكد التفاعلي من صحة البيانات".

وتابع خالد صوفي:"  شهادة أيزو 9001 تضمن تطبيق نظام إداري مطابق للمعايير الدولية من خلال التزام الإدارة العليا بالمؤسسة".

المواصفات الجودة اخبار التوك شو الاجهزة الاجهزة الكهربائية

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