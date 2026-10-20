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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء.. شبورة وأمطار وانخفاض الحرارة ليلًا

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

تشهد حالة الطقس في مصر تغيرات ملحوظة مع استمرار الأجواء الخريفية، وسط توقعات بسقوط أمطار على عدد من المناطق، وتكوّن شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، وهو ما يستدعي الانتباه إلى طبيعة الأجواء عند الخروج من المنزل، خاصة في الساعات الأولى من اليوم.

وكشف الدكتور محمود القياتي، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة، موضحًا المناطق التي قد تشهد سقوط الأمطار، ودرجات الحرارة المنتظرة، وفرص نشاط الرياح خلال الفترة الحالية، في ظل استمرار الطقس الخريفي على أغلب أنحاء الجمهورية.

محمود القياتي يكشف حالة الطقس اليوم

تشير توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن الطقس يميل إلى الحرارة خلال ساعات النهار على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يكون حارًا على جنوب الصعيد، في حين تميل الأجواء إلى البرودة خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

وتعكس هذه الأجواء الفارق في درجات الحرارة بين فترات النهار والليل، ما يجعل اختيار الملابس المناسبة أمرًا مهمًا، خصوصًا للأشخاص الذين يخرجون مبكرًا أو يعودون إلى منازلهم في ساعات متأخرة.

ومن المتوقع استمرار الأجواء الخريفية على أغلب أنحاء الجمهورية، مع وجود فرص لسقوط الأمطار على مناطق متفرقة، إلى جانب نشاط الرياح على فترات، وفقًا للتوقعات الجوية المعلنة.

فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية

وبشأن فرص سقوط الأمطار، تشير توقعات الأرصاد إلى احتمالية هطول أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ووسط سيناء، وقد تصبح متوسطة أحيانًا على بعض المناطق الساحلية.

وتشمل المناطق المتوقع تأثرها بالأمطار الإسكندرية وبلطيم ودمياط وبورسعيد، على فترات متقطعة، مع وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري ومدن القناة.

كما لا يُستبعد امتداد فرص الأمطار الخفيفة إلى بعض مناطق القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وهو ما يستدعي متابعة التحديثات الجوية لمعرفة تطورات الحالة أولًا بأول.

شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق

ومن الظواهر الجوية المتوقعة تكوّن شبورة مائية خلال ساعات الصباح، على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وقد تكون الشبورة كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، بما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، خاصة خلال الساعات الأولى من الصباح.

ولذلك، يُنصح قائدو السيارات بتوخي الحذر أثناء القيادة في أوقات الشبورة، والالتزام بالسرعات المناسبة، وترك مسافات آمنة بين المركبات، مع متابعة حالة الطرق قبل السفر بين المحافظات.

نشاط الرياح يزيد الإحساس ببرودة الطقس

وتشهد البلاد نشاطًا للرياح على فترات متقطعة، إذ تشير التوقعات إلى أن سرعتها قد تتراوح بين 30 و35 كيلومترًا في الساعة على أغلب الأنحاء.

وقد يزيد نشاط الرياح الإحساس ببرودة الأجواء، لا سيما خلال ساعات الليل والصباح الباكر، بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة الصغرى.

ويأتي ذلك في إطار التقلبات المعتادة خلال فصل الخريف، الذي يشهد اختلافًا في درجات الحرارة بين النهار والليل، إلى جانب تغير فرص سقوط الأمطار ونشاط الرياح من منطقة إلى أخرى.

درجات الحرارة المتوقعة في القاهرة والمحافظات

وتسجل القاهرة الكبرى درجة حرارة عظمى تصل إلى نحو 27 درجة مئوية، بينما تصل الصغرى إلى 18 درجة، وفقًا للتوقعات الخاصة بطقس الثلاثاء 20 أكتوبر 2026.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى في عدد من مدن السواحل الشمالية حول 25 إلى 26 درجة مئوية، بينما ترتفع في بعض مناطق جنوب الصعيد لتصل إلى نحو 32 و33 درجة.

ويعكس هذا التباين اختلاف طبيعة الطقس بين شمال البلاد وجنوبها، حيث تميل الأجواء إلى الاعتدال نسبيًا على المناطق الشمالية، بينما تستمر درجات الحرارة الأعلى في جنوب الصعيد.

نصائح مهمة للمواطنين خلال التقلبات الجوية

في ظل توقعات الشبورة المائية وفرص سقوط الأمطار ونشاط الرياح، يُنصح المواطنون بمتابعة النشرات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خاصة قبل السفر أو التحرك لمسافات طويلة.

كما يُفضل ارتداء ملابس مناسبة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، والانتباه إلى انخفاض الرؤية على الطرق التي تتكون عليها الشبورة، مع توخي الحذر في المناطق المتوقع سقوط الأمطار بها.

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