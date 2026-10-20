مدبولي: حجم المعمور المصري وصل إلى 14% من مساحة البلاد

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مشاركته في منتدى مصر 2026، أن حجم المعمور المصري وصل إلى 14%، مشيرًا إلى أن الدولة عملت على مضاعفة الرقعة المأهولة بالسكان لاستيعاب الزيادة السكانية المتنامية.

وأوضح مدبولي أن التوسع العمراني يأتي في إطار جهود الدولة لتوفير مساحات جديدة للسكن والعمل، وتخفيف الضغط على المناطق المأهولة بالسكان، بما يدعم استيعاب الزيادة السكانية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأشار إلى أن التوسع في إنشاء المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية يمثل أحد محاور خطة الدولة لإعادة توزيع السكان، وفتح آفاق جديدة للتنمية الاقتصادية والعمرانية، بما يسهم في تحقيق تنمية أكثر توازنًا على مستوى الجمهورية.