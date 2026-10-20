مدبولي: 15 مليون مصري يسكنون المدن الجديدة.. والعلمين جذبت مليون سائح

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تقيم مدن جديد لاستيعاب تكدس المواطنين، مشيرا إلي أن هناك 15 مليون مصري يقطنون المدن الجديدة وهذا يرد علي المشككين أن هذه المدن لم يسكن بها احد .

وأضاف رئيس الوزراء أن الدولة تقيم المدن الجديدة حتي يستطيع الشباب الحصول علي وحدات سكنية في المستقبل .

وحول الغرض من إنشاء العاصمة الجديدة هو نقل المقرات الحكومية إليها لتخفيف التكدس علي منطقة وسط البلد، مؤكدا أن في ٢٠٠٧ الدكتور أحمد نظيف رئيس وزراء مصر طلب من وزارة الإسكان أن تضع بدائل لنقل مقار الوزارات وتم الاتفاق علي ٥ أماكن كان العاصمة و منطقة المشير وشمال القرية الذكية واكتوبر وجزيرة الوراق .

وأشار الي ان عندما عرض الأمر في الوقت الحالي علي الرئيس عبد الفتاح السيسي قال نفذ حسب ما قال المخططون ونعمل بطريقة علمية مشيرا الي ان البنك الدولي أكد أن مصر في ٢٠٢٠ مصر ستكون عبارة عن جراج كبير ولذلك قمنا بإنشاء العاصمة الجديدة.

وتطرق رئيس الوزراء الي إنشاء العلمين الجديدة مؤكدا تنها كلنت تعمل شهرين فقط في السنة اما الان أصبحت تعمل طوال العام مؤكدا أن العلمين الجديدة جذبت مليون سائح هذا العام .