تشكيل بيراميدز لمواجهة طلائع الجيش في الدوري

أعلن الجنوب أفريقي رولاني موكوينا المدير الفني لفريق بيراميدز تشكيل مباراة طلائع الجيش في الدوري الممتاز.

ويواجه بيراميدز نظيره طلائع الجيش في الثامنة من مساء اليوم على استاد جهاز الرياضة العسكري في إطار الجولة السابعة من بطولة الدوري.

وجاء تشكيل بيراميدز أمام طلائع الجيش

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد الشيبي - محمود مرعي - إياد العسقلاني - كريم حافظ

خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - ناصر ماهر - مصطفى زيكو

خط الهجوم: ندير بو علي - يوسف أوباما

ويتواجد على مقاعد البدلاء: زياد هيثم - أحمد سامي - خالد عوض - محمود صابر - أحمد عاطف قطة - أحمد عبد القادر - مصطفى فتحي - محمود زلاكة - عبد الرحمن مجدي.