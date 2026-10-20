ضبط متهم هارب في واقعة إنهاء حياة مواطن أثناء اختبائه داخل وكر بكفر الشيخ

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية اليوم من إلقاء القبض علي متهم بإنهاء حياة مزارع بطعنات غادرة بواسطة أداة حادة من أبناء قرية كفر قريطنة بنطاق دائرة مركز المحلة حال هروبه واختبائه بنطاق أحدى مراكز محافظة كفر الشيخ وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

جهود أمنية

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول واقعة وفاة مزارع يدعي "م.ن"46 سنة علي أيدي متهم آخر يدعي "ا.ب"35 سنة بطعنات غادرة بواسطة أداة حادة وهروب بسبب خلافات سابقة وهروب إلي محافظة كفر الشيخ.

ضبط المتهم الهارب



وبتقنين الإجراءات الأمنية وبإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة تمكن ضباط مباحث مركز شرطة المحلة من ضبط المتهم الهارب.

عرض المتهم جهات التحقيق

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.