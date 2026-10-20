ضبط المتهمين في واقعة دهس شاب بسيارة ملاكي بشارع المنشية الجديدة بالمحلة والنيابة العامة تحقق

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية اليوم من ضبط قائد سيارة ملاكي بتهمه دهس شاب في نهاية العقد الثاني من عمره مما تسبب وفاته إثر خلافات سابقة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بوفاة الشاب فارس جمعة، بعدما دهسته سيارة ملاكي مسرعة في نطاق قسم ثان المحلة، وفر قائدها ومن معه من موقع الواقعة.

تحرك أمني عاجل



وبتقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الاكمنه الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث قسم شرطة ثان المحلة برئاسة الرائد محمد عيد وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط أحد المتهمين بارتكاب واقعة دهس الشاب الضحية إثر خلافات سابقة .

جهود أمنية لضبط المتهم الثاني

كما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط المتهم الثاني الهارب، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.