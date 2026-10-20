رئيس الوزراء: انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية ضرورة حتمية استندت لرؤى علمية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أن إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة ونقل مقر الحكم والوزارات إليها لم يكن مجرد إنشاء لمدينة جديدة كغيرها من المدن، بل جاء كضرورة حتمية فرضتها التحديات العمرانية، واستناداً إلى رؤى ومطالبات متكررة من نخبة المفكرين والمخططين والخبراء منذ تسعينيات القرن الماضي وأوائل الألفية، لنقل الوزارات من قلب القاهرة بعد أن أصبحت مغلقة ولا حل لتكدسها إلا بالخروج منها.

وأوضح رئيس الوزراء، خلال فعاليات منتدي مصر 2026، أن تجربة تحريك مقر الحكم والإدارة تُعد امتداداً لسنة تاريخية شهدتها الدولة المصرية على مر العصور؛ مشيراً إلى أن منطقة وسط القاهرة التي تضم ميدان التحرير والوزارات القديمة كانت هي الأخرى عاصمة جديدة أنشأها الخديوي إسماعيل في النصف الثاني من القرن التاسع عشر للتحديث والتطوير، لنقل مقر الحكم من قلعة صلاح الدين الأيوبي التي استمرت في أداء وظيفتها لقرابة 150 عاماً.

وكشف رئيس الوزراء عن تفاصيل ودراسات أُجريت في عهد الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، عامي 2007 و2008 لاستجابة الدولة لهذه المطالبات، ووضع خبراء ومفكرون مستقلون عن الحكومة آنذاك ترتيباً للأولويات والأفضلية بين خمسة بدايل مطروحة لتمركز العاصمة.

وتابع، شملت المنطقة المحيطة بالطريق الدائري “مسجد المشير وما حوله”، وجزيرة الوراق، وشمال القرية الذكية على طريق الإسكندرية الصحراوي، ومدينة السادس من أكتوبر، بالإضافة إلى الموقع الحالي للعاصمة الإدارية الذي جاء في صدارة الأفضلية والأولوية لنقل الوزارات ومؤسسات الحكم.