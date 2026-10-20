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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

إعلام الشيوخ لـ وزير المالية الإسرائيلي: من لا يتعلم دروس التاريخ عليه مراجعة صفحات حرب أكتوبر المجيدة

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
فريدة محمد

أكد النائب مصطفى متولي، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بمجلس الشيوخ، أن التصريحات والتهديدات التي أطلقها بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية الإسرائيلي، بشأن سيناء تمثل خطابًا تصعيديًا مرفوضًا، لا يمكن التعامل معه باعتباره مجرد تصريحات عابرة، لما يحمله من مساس بسيادة الدولة المصرية وحقوقها الوطنية الثابتة.

وقال متولي، في تصريحات له، إن سيناء أرض مصرية استردتها مصر بتضحيات أبنائها وبقوة إرادة شعبها وجيشها، وستظل جزءًا لا يتجزأ من التراب الوطني المصري، ولن تكون يومًا محل مساومة أو مجالًا للتهديد والابتزاز السياسي، مؤكدًا أن الدولة المصرية تمتلك من الوعي والقدرة والإرادة ما يكفل حماية أمنها القومي وصون سيادتها على كامل أراضيها.

وأضاف أن تصريحات المسؤول الإسرائيلي تتناقض مع مقتضيات السلام والاستقرار الإقليمي، وتثير تساؤلات جدية بشأن مدى التزام بعض الأصوات داخل الحكومة الإسرائيلية بمسؤولياتها في الحفاظ على التهدئة واحترام قواعد العلاقات الدولية، مشددًا على أن السلام الحقيقي لا يُبنى بالتهديدات أو استعراض القوة، وإنما باحترام سيادة الدول والالتزام بالاتفاقيات والتفاهمات القائمة.

وأشار إلى أن مصر بقيادة الرئيس السيسي، تتبنى موقفًا واضحًا وثابتًا يقوم على حماية الأمن القومي المصري، ورفض أي محاولات للمساس بأراضيها أو فرض واقع إقليمي يتعارض مع مصالحها الوطنية، بالتوازي مع دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ورفض تهجيره من أرضه.

وأكد أن مصر لا تستمد حقها في حماية أرضها من تصريحات الآخرين، ولا تحتاج إلى إثبات قدرتها على الدفاع عن سيادتها أمام أي تهديد، فالتاريخ المصري وفي مقدمته انتصار أكتوبر المجيد واستعادة سيناء، يقدم الدليل الواضح على أن الأرض المصرية مصونة بإرادة شعبها وتماسك مؤسسات دولتها وقدرة قواتها المسلحة على أداء واجبها الوطني

وتابع: "من لا يتعلم دروس التاريخ، عليه أن يراجع صفحات أكتوبر المجيد، فمصر التي استعادت أرضها بالتضحيات قادرة على حماية سيادتها، ولن تسمح لأحد بالمساس بأمنها القومي أو تهديد أراضيها".
 

مجلس الشيوخ البرلمان لجنة الاعلام سموتريتش

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