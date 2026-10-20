الإدارة الأمريكية تلغي أكثر من 300 ألف تأشيرة منذ تولي ترامب الرئاسة

ألغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكثر من 300 ألف تأشيرة منذ توليه الرئاسة العام الماضي، وفقًا لما أوردته صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية.

وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية إن إلغاء التأشيرات جاء بسبب أنشطة إجرامية أو تهديدات للسلامة العامة أو مخالفات لقوانين الهجرة، مثل الاحتيال أو الإدلاء بمعلومات مضللة.

وأضاف أن ما لا يقل عن 4 آلاف تأشيرة أُلغيت لمواطنين أجانب «يمارسون سياحة الولادة أو يسهلونها»، وهي ممارسة يسافر فيها الأجانب إلى الولايات المتحدة بغرض إنجاب أطفال يحصلون على الجنسية الأمريكية.