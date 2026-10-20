روبيو يبحث مع نظيره الهندي التطورات في الشرق الأوسط والتعاون الثنائي

بحث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، خلال لقائه وزير الشؤون الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، في مدينة مومباي الهندية، القضايا الإقليمية والعالمية، بما في ذلك التطورات في الشرق الأوسط.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، أن روبيو أكد أن زيادة تجارة الطاقة مع الولايات المتحدة يمكن أن تسهم بصورة كبيرة في تنويع سلاسل الإمداد الهندية وتلبية الطلب الاستهلاكي الكبير في الهند.

وأشاد روبيو بالتقدم المحرز مؤخرًا في التعاون الدفاعي والتعاون في مجال الطاقة النووية المدنية بين البلدين، داعيًا إلى زيادة مشتريات الهند من التكنولوجيا والأنظمة الأمريكية، بما يعزز أمن البلدين وازدهارهم