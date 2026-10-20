عمارات 247 بحدائق أكتوبر تغرق في الإهمال والضوضاء.. والأهالي يستغيثون

وجّه أهالي عمارات 247 بمنطقة حدائق أكتوبر استغاثة عاجلة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندسة رواندا المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مطالبين بتدخل فوري لإنقاذ مئات الأسر من تدهور الخدمات الأساسية، ووضع حد للمعاناة اليومية التي أصبحت تؤرق حياتهم داخل المنطقة.

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وأكد السكان أن الأوضاع المعيشية باتت أكثر صعوبة في ظل تكرار انقطاع المياه والكهرباء، وتراكم القمامة وتراجع مستوى النظافة، فضلًا عن تعطل أعمال الصيانة وإهمال مداخل عدد من العمارات، التي تحولت إلى أماكن مظلمة تهدد سلامة السكان، خاصة كبار السن والأطفال خلال ساعات الليل.

ولا تقتصر معاناة الأهالي على تراجع الخدمات، إذ تمثل الضوضاء المستمرة الصادرة عن محطة الصرف الصحي أزمة تؤرق السكان وتحرمهم من الراحة والهدوء داخل منازلهم، وسط مطالبات بضرورة فحص أسباب هذه الأصوات واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد منها.

كما اشتكى السكان من انتشار السلوكيات المزعجة في المنطقة، لا سيما قيادة الأطفال للدراجات النارية وإصدار أصوات مرتفعة تشبه صفارات الإنذار، في أوقات متأخرة من الليل، الأمر الذي يزيد من معاناة الأسر ويؤثر في شعورهم بالراحة والأمان.

وأمام هذه الأوضاع، يناشد الأهالي رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الإسكان والجهات التنفيذية المختصة إرسال لجان ميدانية للوقوف على حقيقة المشكلات، ومحاسبة المقصرين حال ثبوت وجود تقصير، مع وضع جدول زمني واضح لمعالجة أوجه القصور، وضمان انتظام خدمات المياه والكهرباء والنظافة والصيانة، وفحص مصادر الضوضاء واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.

وشدد السكان على أن مطالبهم لا تتجاوز حقهم في حياة كريمة، وبيئة سكنية آمنة ونظيفة، وخدمات أساسية مستقرة، مؤكدين أن استمرار هذه الأوضاع يضاعف الأعباء اليومية على الأسر ويستدعي تحركًا جادًا يتجاوز الوعود إلى حلول ملموسة على أرض الواقع.

فهل تستجيب الجهات المعنية لاستغاثة أهالي عمارات 247 بحدائق أكتوبر، وتضع حدًا لمعاناتهم، أم يستمر تراجع الخدمات والضوضاء في ظل غياب الحلول؟