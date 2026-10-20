البرلمان الأوروبي يعتمد خطة عمل لتطوير شبكة للقطارات فائقة السرعة وتعزيز التماسك الإقليمي

أقر البرلمان الأوروبي اليوم / الثلاثاء/ توصياته ذات الصلة بتسريع عملية تطوير شبكة القطارات فائقة السرعة في الاتحاد الأوروبي وتعزيز التماسك الإقليمي.



وذكر البرلمان الأوروبي - في بيان - "إنه تم اعتماد خطة عمل المفوضية الأوروبية في هذا الشأن بأغلبية 558 صوتا مقابل رفض 23 صوتا وامتناع 73 عن التصويت في خطوة تهدف إلى إنشاء شبكة أوروبية حقيقية للقطارات فائقة السرعة تتميز بالتوافق المتبادل والابتكار وسهولة الوصول والتكامل بين وسائل النقل، بما يحقق قيمة حقيقية للمواطنين والاستثمارات العامة على حد سواء."



وأوضج البيان أن أعضاء البرلمان الأوروبي يريدون أن لا تربط شبكة القطارات فائقة السرعة عواصم الاتحاد الأوروبي فقط، بل وأيضا المناطق الحضرية الرئيسية عبر جميع الأقاليم الأوروبية والدول المجاورة الرئيسية، إما من خلال خدمات القطارات فائقة السرعة المباشرة أو الروابط الفعالة بشبكة القطارات فائقة السرعة.



ويدعو النواب إلى إنجاز شبكة النقل عبر أوروبا (TEN-T) وتحديد الوصلات المفقودة، أو المهجورة أو التي تعاني من نقص الخدمات، أو الروابط عبر الحدود ذات القيمة المضافة العاليةـ بحسب البيان.

هـ ع / سار / إ س