رئيس الوزراء: تأجيل مشروعات التنمية والمدن الجديدة قد يرفع تكلفتها إلى 5 أضعاف

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تعمل على توجيه التنمية العمرانية نحو المناطق الغربية، في ظل التحديات التي تواجه تطوير بعض المناطق القديمة التي أصبحت واقعًا قائمًا، مشيرًا إلى أن مشروعات المدن الجديدة تستهدف استيعاب الزيادة السكانية وتوسيع نطاق المعمور المصري.

التشييد والبناء من أسرع القطاعات توفيرًا لفرص العمل

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في منتدي مصر 2026 أن نسبة المعمور المصري ارتفعت إلى 14% مع المشروعات التي تنفذها الدولة، موضحًا أن هذه المشروعات تستهدف استيعاب السكان والتخطيط لاحتياجات الأجيال المقبلة، وليس الاكتفاء بمعالجة الاحتياجات الحالية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن مشروعات التنمية والمدن الجديدة تنفيذها تستهدف التخطيط لنحو 30 عامًا إلى الأمام، لافتًا إلى أنه ينظر إلى نتائج المشروعات التي تنفذ اليوم باعتبارها استثمارات ستظهر أهميتها بعد 15 عامًا.

وأوضح أن تأجيل تنفيذ هذه المشروعات قد يؤدي إلى ارتفاع تكلفتها إلى خمسة أضعاف، وربما تصبح الدولة غير قادرة على تنفيذها مستقبلًا، وهو ما يفرض ضرورة التحرك مبكرًا لتلبية الاحتياجات العمرانية والتنموية.

معدل البطالة في 2014 بلغ 13.5%

وفيما يتعلق بسوق العمل، أشار مدبولي إلى أن معدل البطالة في مصر عام 2014 يبلغ 13.5%، مؤكدًا أهمية تحديد القطاعات الاقتصادية الأكثر قدرة على توفير فرص العمل بصورة سريعة وواسعة.

وأوضح أن قطاع التشييد والبناء يأتي ضمن القطاعات القادرة على توفير فرص العمل، نظرًا لارتباطه بأكثر من 100 صناعة أخرى، بما يجعله محركًا للنشاط الاقتصادي، سواء خلال مراحل تنفيذ المشروعات أو بعد الانتهاء منها.

وأضاف أن إنشاء المدن الجديدة لا يقتصر أثره على أعمال البناء والتشييد، بل يمتد إلى استمرار النشاط الصناعي المرتبط بها، بما يسهم في تحريك عجلة الاقتصاد وتوفير فرص عمل في قطاعات متعددة.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية مواصلة تنفيذ مشروعات التنمية العمرانية والبنية التحتية، في إطار رؤية تستهدف توسيع الرقعة العمرانية واستيعاب الزيادة السكانية وخلق فرص عمل، مع مراعاة الاحتياجات المستقبلية للدولة والمواطنين.