مدبولي: الدولة أنشأت أكثر من 2 مليون وحدة سكنية منذ 2014 وحتى الآن

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن الدولة انشأت أكثر من 2 مليون وحدة منذ 2014 وحتى الآن وكلهم للطبقات محدودة ومتوسطة الدخل.

وقال مصطفى مدبولي في كلمته في جلسة التنمية الحضرية والعمرانية على هامش منتدى مصر، :" لدينا اهم مشروع للدولة المصرية في القرن الـ 21 وهو مشروع حياة كريمة لتطوير القرى المصرية بواقع 4600 قرية يتواجد فيهما 60 مليون مواطن وتم تقسيم المشروع على 3 مراحل "



وتابع مصطفى مدبولي:" تم الانتهاء من المرحلة الاولى بتكلفة أكثر من 450 مليار جنيه وتوجيهات الرئيس البدء في المرحلة الثانية والثالثة من المشروع ".

وأكمل مدبولي:" في 2014 توليت مسؤولية وزارة الاسكان اتسألت سؤال عن نسبة تغطية الصرف الصحي في القرى وكانت 11 % ووصلت النسبة الأن لأكثر من 60 % ".