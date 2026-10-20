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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيس الوزراء: كان هناك 350 منطقة غير آمنة تعيش فيها الأسر بعشش

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
قسم التوك شو

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة نفذت جهودًا لتطوير أكثر من 350 منطقة غير آمنة، كانت تضم أسرًا تعيش في عشش ومساكن تفتقر إلى الأمان، مؤكدًا أن التعامل مع هذه المناطق استهدف تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتوفير مساكن آمنة لهم.

تطوير أكثر من 350 منطقة غير آمنة في مصر

وأضاف مدبولي في كلمته بمنتدى مصر 2026 أن أعمال التطوير شملت أكثر من 350 ألف أسرة مصرية، موضحًا أن تقدير عدد أفراد الأسرة بنحو 5 أفراد يعكس حجم التأثير الاجتماعي لهذه المشروعات، التي ساهمت في نقل أعداد كبيرة من المواطنين إلى أماكن أكثر أمانًا.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن المواطنين الذين كانوا يعيشون في هذه المناطق أصبحوا يقيمون في مساكن آمنة، بما يمنحهم قدرًا أكبر من الاستقرار والأمل في المستقبل، مؤكدًا أهمية مواصلة جهود التنمية العمرانية التي تستهدف تحسين جودة الحياة.

وأوضح مدبولي أن أعمال التطوير لم تقتصر على المناطق غير الآمنة، بل امتدت إلى المدن والعواصم المختلفة، في إطار خطة تستهدف تطوير العمران القائم بالتوازي مع التوسع في إنشاء المدن الجديدة.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على أن إنشاء المدن الجديدة لم يكن على حساب تطوير المدن القائمة، مؤكدًا أن الدولة تعمل على مسارين متوازيين، الأول يستهدف إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة لاستيعاب الزيادة السكانية وتحريك التنمية، والثاني يركز على تطوير المناطق القائمة وتحسين الخدمات وظروف المعيشة بها.

وأكد مدبولي أهمية استمرار مشروعات التطوير العمراني في مختلف المدن، بما يضمن عدم اقتصار التنمية على إنشاء مجتمعات جديدة، وإنما امتداد آثارها إلى المناطق القائمة وتحسين حياة المواطنين بها.

مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عشش مناطق غير آمنة

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