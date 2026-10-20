حملة لضبط الدراجات البخارية المخالفة ومواجهة الضوضاء بشارعي الجمهورية والجيش بالمنصورة

قام اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بالإشراف ميدانيا على حملة لضبط الدراجات البخارية المخالفة التي تتسبب في إزعاج المواطنين والتلوث السمعي، وذلك بشارعي الجمهورية والجيش بنطاق حي شرق المنصورة، في إطار جهود المحافظة للتصدي لمصادر الضوضاء وتحقيق الانضباط في الشارع.

وشدد المحافظ على ضرورة التحفظ الفوري على الدراجات البخارية المخالفة التي تتسبب في إزعاج المواطنين نتيجة الضوضاء الصادرة عنها، وإيداعها بإدارة المرور، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وتأتي الحملة تنفيذا لتكليفات المحافظ التي أصدرها اليوم لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات الميدانية واستمرارها لضبط الدراجات البخارية المخالفة التي تحدث ضوضاء، بما يسهم في الحد من التلوث السمعي والحفاظ على الهدوء والسكينة العامة، والاستجابة لشكاوى المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.