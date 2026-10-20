مصرع عامل سقط من الطابق الثالث داخل حمام سباحة فيلا تحت الإنشاء بالشيخ زايد

لقي عامل يبلغ من العمر 20 عامًا مصرعه إثر سقوطه من أعلى سقالة بالطابق الثالث داخل فيلا تحت الإنشاء بأحد الكمبوندات بمدينة الشيخ زايد، خلف مول مصر، اليوم الثلاثاء، فيما انتقلت النيابة العامة إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة والوقوف على ملابساته.

بلاغ بالعثور على جثة عامل داخل حمام سباحة

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة إخطارًا من مدير قطاع أكتوبر يفيد بالعثور على جثة عامل داخل حمام سباحة بفيلا تحت الإنشاء داخل أحد الكمبوندات خلف مول مصر بمدينة الشيخ زايد.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة شاب يُدعى «يحيى. ش.»، يبلغ من العمر 20 عامًا، بعدما اختل توازنه أثناء وجوده أعلى سقالة بالطابق الثالث، ليسقط من ارتفاع شاهق ويلقى مصرعه في الحال.

النيابة تعاين موقع الحادث

وانتقل فريق من النيابة العامة إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة اللازمة، وفحص مكان سقوط العامل، والوقوف على الظروف والملابسات التي أدت إلى وقوع الحادث، فضلًا عن التحقق من طبيعة الأعمال التي كانت تُجرى داخل الفيلا وقت الواقعة.