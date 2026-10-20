قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قائد القوات البحرية: حماية السواحل المصرية والاقتصادية على مدار الساعة في ظل التحديات الإقليمية والدولية ودولية
القوات المسلحة اليمنية: نواصل توسيع الضغط القتالي ودفع الفصائل المسلحة للتراجع في تعز
الرئيس السيسي يوجه الحكومة وصندوق تحيا مصر بإنشاء 200 ألف وحدة سكنية للإيجار
بـ 11 تريليون جنيه.. الرئيس السيسي يشهد اتفاقًا لتنفيذ 4 مشروعات كبرى
الرئيس السيسي: أزمة الإسكان والعشوائيات نتاج عقود من الخلل في منظومة التمليك والإيجار
أعلى سعر.. سعر الدولار والدرهم الإماراتي الآن في البنوك
شركات الطاقة العالمية: مصر بوابة غاز شرق المتوسط إلى الأسواق العالمية
شمال مدينتي والإسكندرية وأبو قير والساحل الشمالي.. خريطة المشروعات الـ4 الجديدة بين الدولة ومجموعة طلعت مصطفى
باستثمارات 11 ترليون جنيه.. الرئيس السيسي يشهد توقيع 4 عقود كبرى بين الدولة ومجموعة هشام طلعت مصطفى
الرئيس السيسي يشيد بتجربة عمدة السرارية: نموذج قادر على إحداث تحول في قرى مصر
الرئيس السيسي: المياه الجوفية وراء إزالة بعض المقابر.. وإنشاء 70 ألف مقبرة جديدة على 3 مراحل
منتدى مصر 2026.. الرئيس السيسي يستعرض حصاد تطوير النقل ويبحث مستهدفات المرحلة المقبلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قائد القوات البحرية: حماية السواحل المصرية والاقتصادية على مدار الساعة في ظل التحديات الإقليمية والدولية ودولية

الفريق محمود عادل فوزي - قائد القوات البحرية
الفريق محمود عادل فوزي - قائد القوات البحرية
محمد إبراهيم

في ملحمة وطنية تجسد عظمة الإرادة المصرية وصلابة قواتها المسلحة، تحتفل القوات البحرية بالعيد التاسع والخمسين، مستحضرة ذكرى انتصار بحري استثنائي في الحادي والعشرين من أكتوبر عام 1967، حين نجحت في إغراق المدمرة إيلات، في عملية عسكرية غيرت مفاهيم القتال البحري، ورسخت مكانة الصاروخ البحري سلاحا فاعلا في معادلات المواجهة. 

واحتفالا بهذه المناسبة، قال الفريق محمود عادل فوزى قائد القوات البحرية، أن يوم الحادي والعشرين من أكتوبر عام 1967، سطر فيه رجال القوات البحرية المصرية صفحة جديدة من صفحات البطولة والمجد الوطني، حين تمكنت قواتنا البحرية من تغيير مفاهيم القتال البحري في العالم، لتصبح أول عملية بحرية يستخدم فيها صاروخ سطح-سطح من لنشات الصواريخ، والتي أسفرت عن إغراق المدمرة إيلات أمام سواحل مدينة بورسعيد الباسلة، لتؤكد للعالم أجمع أن قواتنا المسلحة قادرة على مواجهة أي تحديات لحماية سيادة الوطن.

وأضاف: "ونحن اليوم نستمد من الماضي الدافع لبناء المستقبل، وبدعم كامل من القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة، تواصل قواتنا البحرية مسيرة التطوير والتحديث، من خلال تعزيز قدرتها القتالية، وتوطين صناعة التسليح والبناء البحري".

وشدد قائد القوات البحر أن الفرد المقاتل، هو الركيزة الأساسية للكفاءة القتالية، والاهتمام بتأهيله وتطوير مهاراته وقدراته القتالية، بما يضمن أعلى مستويات الجاهزية والاستعداد القتالي لتنفيذ مختلف المهام المكلف بها بكفاءة واحترافية.

وأكد أن القوات البحرية المصرية تواصل أداء مسؤولياتها الوطنية في حماية السواحل المصرية، وتأمين المياه الإقليمية والاقتصادية على مدار الساعة، بما يضمن حماية المصالح الوطنية وتأمين المجال البحري المصري، وذلك في ظل ما يشهده العالم من تطورات متسارعة وتحديات إقليمية ودولية متزايدة".

وأشار أن القوات البحرية حريصة  على تطوير منظومة التعاون العسكري مع الدول الشقيقة والصديقة، من خلال التدريبات البحرية المشتركة والعابرة، وتبادل الخبرات، والاستفادة من التجارب العملية، بما يسهم في رفع الكفاءة القتالية وتعزيز القدرة على العمل المشترك.

وأكمل: “وأتوجه بتحية فخر واعتزاز إلى زملائي وأبنائي من الضباط وضباط الصف والجنود والعاملين المدنيين، رجال القوات البحرية، ونعاهد الله أن يظل مقاتلو القوات البحرية رجالا أوفياء للعهد، مخلصين للوطن، وحماة لحدوده البحرية الممتدة على البحرين المتوسط والأحمر، محافظين على مصالح الدولة في مياهنا الإقليمية والاقتصادية، وضامنين لحرية الملاحة البحرية، ومتمسكين بالأسس والقوانين البحرية والدولية".

وتابع: "كما نقف اليوم إجلالا وتقديرا أمام أرواح شهدائنا الأبرار، الذين قدموا أرواحهم دفاعا عن الوطن، ونؤكد أن تضحياتهم ستظل حاضرة في وجدان كل مقاتل، وستبقى ذكراهم دافعا لنا لمواصلة العمل والعطاء، حفظ الله مصر، وحفظ قواتنا المسلحة درعا وسيفا لها، ولتحيا مصر عزيزة أبية، آمنة مصونة".

القوات البحرية المدمرة الإسرائيلية إيلات إيلات المدمرة إيلات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صلاح

بعد هدفه في بشكتاش.. طرابزون سبور يحتفي بأرقام محمد صلاح

ارتفاع الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في البنوك

الدولار يفاجئ الجميع.. ارتفاع جماعي في 20 بنكاً وزيادة 50 قرشاً مرة واحدة

الرئيس دونالد ترامب

ترامب: يمكننا وقف العمليات العسكرية الآن مع ضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

بالأسماء.. الرئيس السيسي ينتدب 15 قاضيًا للعمل مساعدين لوزير العدل لشؤون الإعلام ومجلسي النواب والشيوخ

محمد صلاح

محمد صلاح يثير الجدل برسالة «35%» بعد إسقاط بشكتاش في الدوري التركي

مدير أمن الفيوم يتفقد موقع حادث الصحراوي الغربي

بعد مصرع 13 شخصا وإصابة 34 آخرين.. مدير أمن الفيوم يتفقد موقع حادث الصحراوي الغربي

الأهلي

تجديد عقود لاعبي الأهلي.. تطورات موقف محمد هاني وياسر إبراهيم وبن شرقي

حسام حسن

عقوبات فيفا تهدد حسام حسن وزيكو بالغياب عن مباريات مهمة لمنتخب مصر

ترشيحاتنا

يسري نصر الله

يسري نصر الله: هصور جزء كبير من فيلمي الجديد "انت منين" بالتليفون

هايدى موسي

بعد سنوات على "العشق الممنوع".. هايدي موسى تعيد الرومانسية إلى موقع تصويره بأغنية “أول مكان”

سميرة سعيد

قريبا جدا.. الديفا سميرة سعيد تعود بألبوم 14 أغنية على مرحلتين

بالصور

قائد القوات البحرية: حماية السواحل المصرية والاقتصادية على مدار الساعة في ظل التحديات الإقليمية والدولية ودولية

الفريق محمود عادل فوزي - قائد القوات البحرية
الفريق محمود عادل فوزي - قائد القوات البحرية
الفريق محمود عادل فوزي - قائد القوات البحرية

هل العجوة بالبيض والسمنة البلدي مفيدة للجسم؟.. أخصائي تغذية يوضح

هل العجوة بالبيض والسمنة البلدي مفيدة غذائيًا؟
هل العجوة بالبيض والسمنة البلدي مفيدة غذائيًا؟
هل العجوة بالبيض والسمنة البلدي مفيدة غذائيًا؟

أعراض القولون العصبي.. 7 علامات شائعة تكشف الإصابة

اعراض القولون العصبي
اعراض القولون العصبي
اعراض القولون العصبي

نشرة المرأة والمنوعات | أسباب رائحة كريهة في الأنف المستمرة.. ليه بتفتكري المواقف المحرجة قبل النوم؟

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فيديو

نبيل فهمي يزور جنوب لبنان

نبيل فهمي يتفقد الأوضاع الأمنية والإنسانية في بلدات الجنوب اللبناني.. بالفيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التسمم الرقمي وأجيال الغد

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أبناء فوزية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: فن الخط لغة حوار بين مصر والصين

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: شفرة الـ 2030 في كواليس هندسة الأمن القومي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان ينتظر

المزيد