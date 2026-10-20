قائد القوات البحرية: حماية السواحل المصرية والاقتصادية على مدار الساعة في ظل التحديات الإقليمية والدولية ودولية

في ملحمة وطنية تجسد عظمة الإرادة المصرية وصلابة قواتها المسلحة، تحتفل القوات البحرية بالعيد التاسع والخمسين، مستحضرة ذكرى انتصار بحري استثنائي في الحادي والعشرين من أكتوبر عام 1967، حين نجحت في إغراق المدمرة إيلات، في عملية عسكرية غيرت مفاهيم القتال البحري، ورسخت مكانة الصاروخ البحري سلاحا فاعلا في معادلات المواجهة.

واحتفالا بهذه المناسبة، قال الفريق محمود عادل فوزى قائد القوات البحرية، أن يوم الحادي والعشرين من أكتوبر عام 1967، سطر فيه رجال القوات البحرية المصرية صفحة جديدة من صفحات البطولة والمجد الوطني، حين تمكنت قواتنا البحرية من تغيير مفاهيم القتال البحري في العالم، لتصبح أول عملية بحرية يستخدم فيها صاروخ سطح-سطح من لنشات الصواريخ، والتي أسفرت عن إغراق المدمرة إيلات أمام سواحل مدينة بورسعيد الباسلة، لتؤكد للعالم أجمع أن قواتنا المسلحة قادرة على مواجهة أي تحديات لحماية سيادة الوطن.

وأضاف: "ونحن اليوم نستمد من الماضي الدافع لبناء المستقبل، وبدعم كامل من القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة، تواصل قواتنا البحرية مسيرة التطوير والتحديث، من خلال تعزيز قدرتها القتالية، وتوطين صناعة التسليح والبناء البحري".

وشدد قائد القوات البحر أن الفرد المقاتل، هو الركيزة الأساسية للكفاءة القتالية، والاهتمام بتأهيله وتطوير مهاراته وقدراته القتالية، بما يضمن أعلى مستويات الجاهزية والاستعداد القتالي لتنفيذ مختلف المهام المكلف بها بكفاءة واحترافية.

وأكد أن القوات البحرية المصرية تواصل أداء مسؤولياتها الوطنية في حماية السواحل المصرية، وتأمين المياه الإقليمية والاقتصادية على مدار الساعة، بما يضمن حماية المصالح الوطنية وتأمين المجال البحري المصري، وذلك في ظل ما يشهده العالم من تطورات متسارعة وتحديات إقليمية ودولية متزايدة".

وأشار أن القوات البحرية حريصة على تطوير منظومة التعاون العسكري مع الدول الشقيقة والصديقة، من خلال التدريبات البحرية المشتركة والعابرة، وتبادل الخبرات، والاستفادة من التجارب العملية، بما يسهم في رفع الكفاءة القتالية وتعزيز القدرة على العمل المشترك.

وأكمل: “وأتوجه بتحية فخر واعتزاز إلى زملائي وأبنائي من الضباط وضباط الصف والجنود والعاملين المدنيين، رجال القوات البحرية، ونعاهد الله أن يظل مقاتلو القوات البحرية رجالا أوفياء للعهد، مخلصين للوطن، وحماة لحدوده البحرية الممتدة على البحرين المتوسط والأحمر، محافظين على مصالح الدولة في مياهنا الإقليمية والاقتصادية، وضامنين لحرية الملاحة البحرية، ومتمسكين بالأسس والقوانين البحرية والدولية".

وتابع: "كما نقف اليوم إجلالا وتقديرا أمام أرواح شهدائنا الأبرار، الذين قدموا أرواحهم دفاعا عن الوطن، ونؤكد أن تضحياتهم ستظل حاضرة في وجدان كل مقاتل، وستبقى ذكراهم دافعا لنا لمواصلة العمل والعطاء، حفظ الله مصر، وحفظ قواتنا المسلحة درعا وسيفا لها، ولتحيا مصر عزيزة أبية، آمنة مصونة".