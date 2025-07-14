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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تأجيل محاكمة 10 متهمين في خلية لجان العمل النوعي

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
أحمد مهدي

قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم، تأجيل محاكمة 10 متهمين في القضية رقم 19719 لسنة 2024، جنايات مدينة نصر، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية المعروفة بـ"خلية لجان العمل النوعي"، لجلسة 16 سبتمبر المقبل، للشهود.

محاكمة 10 متهمين في خلية لجان العمل النوعي

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.

ووجه للمتهمين جميعا انهم في غضون الفترة من عام 2011 وحتي 19 يوليو 2020، بمحافظتي القاهرة والفيوم، انضموا لجماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة اعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن انضموا لجماعة الإخوان التي تهدف لتغير نظام الحكم بالقوة.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين ارتكبوا جرمية من جرائم تمويل الإرهاب بان وفوروا وحازوا وأمدوا الجماعة موضوع الاتهام بأموال وبيانات ومعلومات مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.

وفيما وجه للمتهم الثاني تهمة استخدام مواقع التواصل بغرض الترويج لأفكار ومعتقدات داعية لارتكاب أعمال إرهابية ولتبادل الرسائل والتكليفات بين أعضاء جماعة إرهابية، ووجه للمتهمين الثالث والرابع والسادس والثامن والتاسع أحراز ذخائر بقصد استعمالها في جرائم تخل بالأمن العام.

خلية لجان العمل النوعي مدينة نصر الدائرة الثانية إرهاب مجمع محاكم بدر لجان العمل النوعي

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