الدفع بقوات الإنقاذ لانتشال جثمان شاب غرق في مياه بحر شبين بالغربية

دفعت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، بقوات الإنقاذ النهري؛ لانتشال جثمان شاب في نهاية العقد الرابع من عمره؛ عقب غرقه في مياه بحر شبين، بنطاق قرية شبرا ملكان، دائرة مركز المحلة

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا، من مأمور مركز شرطة المحلة، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، بغرق شاب يدعى “أحمد أبو السعود البطل”، 39 سنة، في أثناء استحمامه في مياه بحر شبين بنطاق دائرة المركز.

غرق شاب في الغربية

وانتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة.