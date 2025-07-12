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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

برج الحوت حظك اليوم السبت 12 يوليو 2025..عبر عن مشاعرك بصدق

برج الحوت
برج الحوت
أسماء عبد الحفيظ

برج الحوت حظك اليوم السبت 12 يوليو 2025، أنت اليوم في حالة تأملية. 

برج الحوت حظك اليوم السبت 12 يوليو 2025

قد تشعر بقوة إحساسك الداخلي وترغب في مساعدة من حولك.

صفات برج الحوت

مواليد 19 فبراير – 20 مارس. الحوت حالم، عاطفي، حساس، ومبدع. يمتلك حدسًا قويًا وقدرة على الشعور بالآخرين، لكنه أحيانًا يفقد التوازن بين الواقع والخيال.

مشاهير برج الحوت

ريهانا، آلبرت أينشتاين، كانوا كلاهما مبدعين، وعبروا عن عالمهم الداخلي بطريقة مؤثرة وجاذبة.

برج الحوت حظك اليوم على الصعيد المهني

قد يشعر البعض أن اليوم بطيء مهنياً  لكنه مثالي للعمل الإبداعي أو التطوعي. فكر بتطوير نفسك أو تنظيم مشاريع صغيرة وأصيلة تعكس قلبك وروحك.

برج الحوت حظك اليوم على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بالصدق والهدوء في التعبير عن مشاعرك، لحظة مشاركة فنية، موسيقية، أو إنسانية مع الشريك قد تغير يومكما للأفضل.

برج الحوت حظك اليوم على الصعيد الصحي

حاول خلق توازن بين نشاط دافئ كالسباحة أو تمارين الاسترخاء كاليوغا مع التركيز على الطحين الأخضر والغذاء المائي الذي يدعم روحك.

برج الحوت وتوقعات العلماء خلال الفترة المقبلة

تراجع زحل في الحوت اليوم يشير إلى تركيز طويل على الصحة الداخلية والتطوير الروحي. الفترة المقبلة ستكون ملهمة، لكن تحتاج فيها لقاعدة داخلية ثابتة. القمر في الجدي يساعدك على تأسيس هذا الأساس.

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