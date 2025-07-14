آثارت الشيف أية حبيب ضجة على مواقع وسائل التواصل الإجتماعي، حيث تصدرت محركات الحث بعد غياب دام قرابة العامين عن منصة يوتيوب، فاجأت الشيف الشهيرة آية حبيب متابعيها بفيديو جديد كشفت فيه كواليس اختفائها المفاجئ، مؤكدة أن سبب الغياب لم يكن كما أشيع بسبب المنافسة أو المقارنة بينها وبين شيفات أخريات، بل لأسباب شخصية وتجارب حياتية جديدة.

الشيف آية حبيب تعود بعد غياب عامين بفيديو مفاجئ "مغيبنيش منافسة ولا مقارنة "

وقالت “حبيب” من خلال الفيديو الخاص بها، الذي لاقى تفاعل كبير من جمهورها العاشق لوصفاتها المميزة ومتابعيها: "أنا مكنتش مختفية علشان في حد أحسن أو علشان منافسة.. الغياب كان بسبب رحلة طويلة سافرت فيها مع جوزي، وخلالها أخدت وقت أفكر بهدوء في اللي جاي".

الشيف آية حبيب تعود بعد غياب عامين بفيديو مفاجئ "مغيبنيش منافسة ولا مقارنة "

وأضافت الشيف المصرية أنها خلال فترة التوقف كانت تفكر بجدية في تغيير نوع المحتوى الذي تقدمه.

وأشارت حبيب إلى أنها تحب الطبخ وتعشق مشاركة وصفاتها، لكنها ترغب في إضافة جانب جديد لمحتواها، يحمل طابعًا شخصيًا وإنسانيًا أكثر، ويعكس تجاربها اليومية وخبراتها الحياتية.

الشيف آية حبيب تعود بعد غياب عامين بفيديو مفاجئ "مغيبنيش منافسة ولا مقارنة "

وأكدت حبيب أن المحتوى القادم سيجمع بين وصفات المطبخ التي يحبها جمهورها، وبين مواضيع جديدة ربما تشمل أنماط الحياة، والتنقل، وربما حتى التحديات التي تواجهها كامرأة وزوجة وصانعة محتوى.

يُذكر أن آية حبيب حققت شهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بفضل أسلوبها العملي والواقعي في تقديم وصفات الأكلات المصرية والعربية، مع حرصها الدائم على التوضيح والتبسيط لكل خطوة، ما جعلها نموذج جيد للشيف التي تلهم النساء بجميع أنحاء العالم بالعديد من وصفات الطبخ .