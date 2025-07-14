بعد شائعة وفاتها.. رومي القحطاني تشعل السوشيال ميديا برسالة شديدة اللهجة

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي ضجة كبرى خلال الساعات الماضية مع انتشار واسع لشائعة صادمة بشأن وفاة ملكة جمال العرب رومي القحطاني، التي سرعان ما تصدرت الترند في السعودية وعدة دول عربية.

رومي القحطاني تشعل السوشيال ميديا بـ 16 صورة ومعلومة لا تعرفها عنها

وسرعان ما خرجت القحطاني عن صمتها، ونفت الشائعة بمنشور عبر حسابها الرسمي، مؤكدة أنها بصحة جيدة، موجهة رسالة شديدة اللهجة لمن يروجون لمثل هذه الأخبار المؤذية.

وقالت: الشائعة ليست مجرد مزحة.. البعض لا يدرك مدى الألم الذي قد تسببه لعائلتي ومتابعيني.

وفى إطار هذا نرصد أبرز 16 معلومة قد لا تعرفها عن رومي القحطاني، التي أصبحت واحدة من أشهر الوجوه الشابة على الساحة الإعلامية والجمالية:

بعد شائعة وفاتها.. رومي القحطاني تشعل السوشيال ميديا بـ 16 صورة ومعلومة لا تعرفها عنها

1. سعودية الجنسية وولدت في العاصمة الرياض.

2. حاصلة على بكالوريوس في طب الأسنان، لكنها اختارت طريق الجمال والإعلام.

3. توّجت بلقب ملكة جمال العرب 2021، وهو ما فتح لها أبواب الشهرة عربياً.

4. تتميز بجمال عربي أصيل وخطاب راقٍ جعلها محط إعجاب الكثيرين.

5. تُعرف بدفاعها عن المرأة وتمكينها، وتستخدم منصاتها لنشر الوعي والثقة.

6. لديها أكثر من مليون متابع على منصات التواصل الاجتماعي.

7. رشيقة وأنيقة، وتحرص على الظهور بإطلالات راقية محتشمة تليق بجمهورها الخليجي.

8. شغوفة بالسفر وتشارك جمهورها يومياتها من وجهات مختلفة حول العالم.

9. تؤمن بأن الجمال ليس في الشكل فقط، بل في الروح والثقافة والاحترام.

10. من هواياتها الرسم والعزف على البيانو.

بعد شائعة وفاتها.. رومي القحطاني تشعل السوشيال ميديا بـ 16 صورة ومعلومة لا تعرفها عنها

11. ظهرت في عدة برامج تلفزيونية كضيفة مؤثرة.

12. اختيرت سفيرة للعديد من العلامات التجارية الخاصة بالجمال والموضة.

13. تؤكد في لقاءاتها أنها ترفض إثارة الجدل من أجل التريند.

14. تعتبر أن أهم إنجازاتها هو كسب محبة الناس وثقتهم.

بعد شائعة وفاتها.. رومي القحطاني تشعل السوشيال ميديا بـ 16 صورة ومعلومة لا تعرفها عنها

15. تعرضت للعديد من الشائعات لكنها تتعامل معها بحكمة وهدوء.

16. رسالتها الدائمة: الجمال الحقيقي ينبع من الثقة بالنفس والإيمان بالقيم.