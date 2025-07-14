7 فوائد عند تناول اللوز بهذه الطريقة

اللوز من المكسرات الهامة التي يمكنك أن تضيفها لنظامك الغذائي يوميا، فهو غني بالبروتين والدهون الصحية والفيتامينات والمعادن، حيث يتناوله البعض كوجبة خفيفة أو يُضيفونه إلى وجباتهم، ولكن هناك حيلة سريعة تجعل اللوز أكثر فائدة لصحتك وهي نقعه طوال الليل وتناوله صباحًا.

ولمعرفة المزيد عن فوائد اللوز المنقوع، كشفت الدكتورة أشيتا جوبتا، أخصائية التغذية المعتمدة وخبيرة التغذية الرئيسية في معهد لكناو للسرطان لموقع my health.

7 أسباب لتناول اللوز المنقوع على معدة فارغة

اللوز المنقوع سهل الهضم، ويمتص الجسم عناصره الغذائية جيدًا، خاصةً عند تناوله على معدة فارغة، هذه العادة الصباحية البسيطة قد تُحدث فرقًا كبيرًا في صحتك.

1- تحسين الهضم

يُعيد نقع اللوز ترطيبه ويُزيل القشرة البنية الغنية بالتانينات التي تُعيق امتصاص العناصر الغذائية، بدون القشرة، تستطيع معدتك هضمها بسهولة أكبر، ويستفيد جسمك من المزيد من العناصر الغذائية في كل قضمة.

2. يعزز قوة الدماغ:

اللوز هو مصدر طبيعي جيد لفيتامين E والدهون الجيدةكلاهما ضروريان لوظائف الدماغ. تناول اللوز المنقوع صباحًا يُحسّن التركيز والذاكرة. هذا مفيدٌ بشكل خاص للمهنيين العاملين والطلاب.

3. يحافظ على صحة القلب

الدهون الأحادية غير المشبعة الصحية الموجودة في اللوز تقلل من الكوليسترول السيئ، بينما تحافظ مضادات الأكسدة على صحة قلبك. تناولاللوزعلى معدة فارغة لضمان امتصاص هذه العناصر الغذائية بسرعة وفعالية، مما يعزز صحة قلبك في الصباح الباكر.

4. يبقيك نشيطًا:

اللوز مصدر غني بالبروتين والمغنيسيوم وفيتامينات ب. جميعها تساعد على إطلاق الطاقة ببطء، مما يبقيك متيقظًا ونشطًا طوال الصباح، بدلًا من الشعور بالخمول أو الجوع

5. التحكم في الوزن

الألياف والبروتينات الموجودة في اللوز المنقوع تُشعرك بالشبع لفترة أطول. ونتيجةً لذلك، تقل احتمالية تناولك للوجبات الخفيفة غير الصحية بين الوجبات. على المدى الطويل، يُمكن أن يُساعدك هذا التعديل البسيط في الحفاظ على وزن صحي.

6. يعزز صحة الجلد:

فيتامين هـ ومضادات الأكسدة الموجودة في اللوز تحارب الجذور الحرة التي قد تُسبب شيخوخة البشرة. تناول اللوز المنقوع يوميًا يُحسّن مظهر البشرة ويجعلها أكثر صفاءً وصحة، بل ويُؤخر ظهور علامات الشيخوخة.

7. يحافظ على صحة الأمعاء:

يدعم تكاثر بكتيريا الأمعاء النافعة، وهذا مفيدٌ بشكل خاص لمن يعانون من حساسية المعدة أو مشاكل في الهضم.



