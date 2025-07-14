قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيهود أولمرت: خطة المدينة الإنسانية في رفح أشبه بمعسكر اعتقال
صحيفة عبرية تكشف عن قوة المقاومة الفلسطينية وإمكانية أسرها جنود جدد
تظلمات الدبلومات الفنية 2025 .. كل ما تريد معرفته عن ضوابطها وخطواتها
أسعار الذهب اليوم في مصر.. وعيار 21 الآن
اعرف طريقة التقديم للوظائف الخالية بديوان عام وزارة التنمية المحلية |تفاصيل
إعلام إسرائيلي: مشاكل نفسية يعاني منها الجنود بسبب الحرب في غزة
عرض حياة المواطنين للخطر.. صاحب فيديو سيارة الطريق السياحى يواجه هذه العقوبة
المنتخب الوطني تحت 20 عامًا يواصل تدريباته في معسكره المفتوح.. صور
أسعار سبائك الذهب في السوق اليوم الإثنين 14 يوليو 2025
تفتح لك أبواب الأمل.. أفعال بسيطة من أعظم القربات
نتيجة الثانوية العامة 2025 .. تفاصيل عاجلة بشأن درجات الطلاب والمجموع الكلي
جولة تفقدية لرئيس الوزراء في الإسكندرية اليوم لمتابعة المشروعات التنموية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

7 فوائد عند تناول اللوز بهذه الطريقة

اللوز
اللوز
حياة عبد العزيز

اللوز من المكسرات الهامة التي يمكنك أن تضيفها لنظامك الغذائي يوميا، فهو غني بالبروتين والدهون الصحية والفيتامينات والمعادن، حيث يتناوله البعض كوجبة خفيفة أو يُضيفونه إلى وجباتهم، ولكن هناك حيلة سريعة تجعل اللوز أكثر فائدة لصحتك وهي نقعه طوال الليل وتناوله صباحًا. 

ولمعرفة المزيد عن فوائد اللوز المنقوع، كشفت الدكتورة أشيتا جوبتا،  أخصائية التغذية المعتمدة وخبيرة التغذية الرئيسية في معهد لكناو للسرطان لموقع my health.

7 أسباب لتناول اللوز المنقوع على معدة فارغة

اللوز المنقوع سهل الهضم، ويمتص الجسم عناصره الغذائية جيدًا، خاصةً عند تناوله على معدة فارغة، هذه العادة الصباحية البسيطة قد تُحدث فرقًا كبيرًا في صحتك.

1- تحسين الهضم 

يُعيد نقع اللوز ترطيبه ويُزيل القشرة البنية الغنية بالتانينات التي تُعيق امتصاص العناصر الغذائية، بدون القشرة، تستطيع معدتك هضمها بسهولة أكبر، ويستفيد جسمك من المزيد من العناصر الغذائية في كل قضمة.

2. يعزز قوة الدماغ:
اللوز هو مصدر طبيعي جيد لفيتامين E والدهون الجيدةكلاهما ضروريان لوظائف الدماغ. تناول اللوز المنقوع صباحًا يُحسّن التركيز والذاكرة. هذا مفيدٌ بشكل خاص للمهنيين العاملين والطلاب.

3. يحافظ على صحة القلب
الدهون الأحادية غير المشبعة الصحية الموجودة في اللوز تقلل من الكوليسترول السيئ، بينما تحافظ مضادات الأكسدة على صحة قلبك. تناولاللوزعلى معدة فارغة لضمان امتصاص هذه العناصر الغذائية بسرعة وفعالية، مما يعزز صحة قلبك في الصباح الباكر.

4. يبقيك نشيطًا:
اللوز مصدر غني بالبروتين والمغنيسيوم وفيتامينات ب. جميعها تساعد على إطلاق الطاقة ببطء، مما يبقيك متيقظًا ونشطًا طوال الصباح، بدلًا من الشعور بالخمول أو الجوع

5. التحكم في الوزن 

الألياف والبروتينات الموجودة في اللوز المنقوع تُشعرك بالشبع لفترة أطول. ونتيجةً لذلك، تقل احتمالية تناولك للوجبات الخفيفة غير الصحية بين الوجبات. على المدى الطويل، يُمكن أن يُساعدك هذا التعديل البسيط في الحفاظ على وزن صحي.

6. يعزز صحة الجلد:
فيتامين هـ ومضادات الأكسدة الموجودة في اللوز تحارب الجذور الحرة التي قد تُسبب شيخوخة البشرة. تناول اللوز المنقوع يوميًا يُحسّن مظهر البشرة ويجعلها أكثر صفاءً وصحة، بل ويُؤخر ظهور علامات الشيخوخة.

7. يحافظ على صحة الأمعاء:
 يدعم تكاثر بكتيريا الأمعاء النافعة، وهذا مفيدٌ بشكل خاص لمن يعانون من حساسية المعدة أو مشاكل في الهضم.


 

اللوز فوائد اللوز المكسرات اللوز المنقوع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة الداخلية

قتـ.ل أم انتـ.حار؟.. الداخلية تكشف تفاصيل العثور على جثمان برلماني سابق بالمنوفية

حديقة حيوان الجيزة

رسميا .. موعد افتتاح حديقة حيوان الجيزة

الأهلي

مركز الأهلي بين الـ32 فريقا.. فيفا يعلن الترتيب النهائي لكأس العالم للأندية

الأرصاد تكشف المفاجأة.. أمطار رعدية تضرب هذه المحافظات الأسبوع الجاري

الأرصاد تكشف المفاجأة.. أمطار رعدية تضرب هذه المحافظات الأسبوع الجاري

الدكتور علي جمعة

هل اقترب ظهور الدجال؟.. علي جمعة: 3 علامات كبرى تحققت

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الاثنين 14 يوليو 2025

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الإثنين 14 يوليو 2025

تنسيق الجامعات

شروط القبول بالكليات والمعاهد في تنسيق الدبلومات الفنية 2025

إمام عاشور

الأخدود يرد على الأهلي: بيانكم حول إمام عاشور غير واضح| خاص

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

22 قتيلا في اشتباكات السويداء.. الدفاع السورية: نعمل على فض النزاع

عمرو مانو

ناسيني ليه لتامر حسني بطريقة عمرو مانو في واحد من الناس |شاهد

عمرو الليثي

واحد من الناس.. عمرو الليثي يحتفل بمرور 18 سنة ودورة جديدة للبرنامج

بالصور

تعويضات بالملايين.. العملاء ينتصرون على شيفروليه قضائيا

شيفروليه
شيفروليه
شيفروليه

عيب في السماعات.. أغرب دعوى قضائية ضد شركة مازدا

مازدا
مازدا
مازدا

فيديو

رد حلا شيحة

رد حلا شيحة على إشاعة وصف زواجها بالأسوأ في حياتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الخارج يُحرّض.. والداخل يُشوّه: من يكتب رواية التشكيك في الانتخابات؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وحلمت بيه !!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: أمينة التي يعرفها الجميع

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حين كانت أم كلثوم تغني في الصالة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رحلة حسن عبد الحميد من الصعيد إلى الخلود

المزيد