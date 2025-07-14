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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

آثار جانبية مخيفة عند تناول حليب الشوفان| خبيرة توضح

حليب الشوفان
حليب الشوفان
هاجر هانئ

اجتاح حليب الشوفان رفوف منتجات الألبان، وسرعان ما ذاع صيته كبديلٍ رئيسي لحليب الأبقار. سواءً في المقاهي، أو على رفوف المطابخ، أو على مواقع التواصل الاجتماعي، يُروّج لهذا الحليب كبديل صحيّ وأكثر استدامةً لمنتجات الألبان، ورغم قوامه الكريمي وصورته الصديقة للبيئة، قد يحمل حليب الشوفان مخاطر صحية خفية، خاصةً عند استهلاكه يوميًا. ولكن، هل هو حقًا بهذه الفائدة، أم مجرد دعاية؟ لنكتشف مع أخصائية تغذية كيف قد يكون حليب الشوفان ضارًا تحت هالة الصحة التي يُحيط بها.

أكدت أيشواريا جايسوال، أخصائية التغذية ومرض السكري في مستشفيات أبولو في لكناو، أن الشوفان مصدر للألياف الغذائية، ومعروف بفوائده في تحسين صحة الأمعاء بفضل محتواه من الألياف المعقدة. أما حليب الشوفان، فيُصنع بخلط الشوفان بالماء ثم تصفيته لاستخلاصه.حليب نقي.

حليب الشوفان مثالٌ رائعٌ على الإبداع البشري. في الآونة الأخيرة، اكتسب حليب الشوفان رواجًا واسعًا، حيث تساءل الكثيرون عن مدى فائدته الصحية، وبينما يُعدّ الشوفان مصدرًا ممتازًا للكربوهيدرات المعقدة، فإن عملية إنتاج الحليب هي التي تُحوّل هذه الكربوهيدرات المعقدة إلى سكريات بسيطة، كما أوضح جايسوال.


 

ورغم أن الشوفان كحبوب كاملة مفيد للصحة، فإن معالجته وتصفيته لصنع الحليب يزيل العناصر الغذائية منه، ويترك الكربوهيدرات التي تتحول في النهاية إلى سكر.

عند تناول حليب الشوفان، من المهم ملاحظة أن إضافة كمية قليلة منه إلى قهوتك أو كوبك مع وجبة الإفطار ليس بالأمر الخطير، ولكن لا يُنصح بتناوله على المدى الطويل نظرًا لارتفاع محتواه من السكر، حتى بدون إضافة أي سكريات أو مواد حافظة، يُسبب حليب الشوفان ارتفاعًا متوسطًا في مؤشر نسبة السكر في الدم (GL)، مما يؤدي إلى ارتفاع حاد في سكر الدم.

حليب الشوفان

استخدامات حليب الشوفان

من الثابت الآن أن حليب الشوفان، على الرغم من كونه خيارًا جيدًا من غير الألبان، يحتوي على كمية كبيرة من الكربوهيدرات المعقدة. علاوة على ذلك، تحتوي معظم أنواع حليب الشوفان التجارية على سكريات أو مُحليات مضافة، مما قد يُفاقم حالات مثل مقاومة الأنسولين ومقدمات السكري. بالنسبة لمرضى السكري، أومقاومة الأنسولين بالنسبة لأولئك الذين يعانون من زيادة الوزن أو يحاولون التحكم في وزنهم، قد لا يكون حليب الشوفان هو الخيار الأكثر صحة.

وفقًا لجيسوال، "مقارنةً بحليب البقر، يحتوي حليب الشوفان على كربوهيدرات أكثر بقليل في الحصة الواحدة. علاوة على ذلك، يحتوي حليب الشوفان على نسبة أقل من البروتين، لذا يجب على مريض السكري الذي يختار حليب الشوفان حساب محتوى الكربوهيدرات وكمية البروتين المطلوبة."

اضرار تناول حليب الشوفان

هل يسبب حليب الشوفان مشاكل صحية في الأمعاء أو اضطراب في الجهاز الهضمي؟

من المخاوف الأقل شيوعًا بشأن حليب الشوفان وجود إضافات، لمحاكاة قوام منتجات الألبان الكريمي، غالبًا ما يضيف المصنعون مواد صمغية ومكثفات ومستحلبات مثل الكاراجينان أو ليسيثين دوار الشمس.

نصح جايسوال ببعض مشاكل الأمعاء التي يسببها حليب الشوفان، وهي:

قد يكون تناول حليب الشوفان لفترة طويلة ضارًا، حيث يمكن أن يسبب محتوى الألياف في حليب الشوفان الانتفاخ والغازات وحتى الإسهال لدى بعض الأفراد.

تحتوي العديد من العلامات التجارية لحليب الشوفان على إضافات مثل الصمغ والكاراجينان وصمغ الزانثان والمستحلبات مثل ليسيثين الصويا، والتي يمكن أن تسبب ردود فعل تحسسية لدى بعض الأفراد.

قد يكون الأشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي حساسين لحليب الشوفان.

قال جايسوال: "تناول حليب الشوفان بكمية معينة أمرٌ مقبول، والأفضل أن يكون حليب الشوفان منزلي الصنع".

المصدر: onlymyhealth.

الشوفان حليب الشوفان صحة الأمعاء

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