حيلة مذهلة تساعدك على منع لدغات الحشرات والبعوض

ليس سماع البعوض والحشرات مزعجًا فحسب، بل قد ينقل الأمراض أيضًا من خلال لدغاته، احمِ نفسك من لسعات البعوض، التي قد تُهدد الحياة، باتباع بعض النصائح المفيدة.

يُعدّ فصل الصيف مثالي لتكاثر الحشرات المزعجة والبعوض، لذا من المهم حماية نفسك من اللسعات واللدغات المسببة للحكة، والتي قد تكون ضارة ومزعجة وتؤدي إلى حساسية شديدة. مع أن الكثيرين على دراية بذلك الإحساس المزعج والتورم والحكة الذي يحدث عند التعرض للدغة، إلا أن هناك طرقًا ووسائل للوقاية منها.

وفقًا لهوارد كارتر، خبير الوقاية من لدغات الحشرات ومبتكر طاردات الحشرات "إنكوغنيتو"، تتضمن طريقة "كلوك" بعض الطرق البسيطة والفعّالة للوقاية من لدغات الحشرات المزعجة، يقول كارتر: "للوقاية من لدغات الحشرات بفعالية، سواءً في الداخل أو الخارج، جرّب طريقة "كلوك" الخاصة بي".

ما هي طريقة CLOAK للوقاية من لدغات الحشرات؟

-تغطية الذراعين والساقين بالملابس المناسبة.

-ينصح بشدة بارتداء الملابس ذات الألوان الفاتحة لأن البعوض ينجذب إلى الألوان الداكنة.

-الروائح، ومنتجات غسل الجسم أو الغسول المعطرة، والعطور، قد تكون عوامل جذب قوية، لذا اغسل جسمك بجل الاستحمام برائحة السترونيلا أو غيره من جل الاستحمام الطارد، والشامبو، والصابون. إذا كنت تجذب البعوض، قشر بشرتك بالليفة.

- استخدمي مبيدًا فعالًا للحشرات، ويفضل أن يكون طبيعيًا، ويحتوي على مادة "PMD".

- ابتعد عن المياه الراكدة قدر الإمكان.

وفقًا لكارتر، فإن أفضل طريقة لمنع تفاقم لدغة البعوض هي غسل المنطقة المصابة بالماء والصابون فورًا. وأضاف: "يستهدف العديد من البعوض الأذنين والمعصمين والكاحلين لأن الجلد في هذه المناطق يكون أرق والأوعية الدموية أقرب إلى السطح. لذا، يُنصح بغسلها بالصابون أو ليفة تحتوي على زيت السترونيلا، ثم رشّها واستخدام مرطب يحتوي على طارد مثبت سريريًا. ولكن احرص دائمًا على استخدام البخاخ في النهاية".

ويقترح أيضًا: "استخدم واقيًا على أي جلد مكشوف ورشّ ملابسك أيضًا؛ فالبعوض قادر على اختراق الأقمشة، حتى الجينز السميك"، وينصح كارتر أيضًا برشّ طارد الحشرات حول الأبواب والنوافذ - وخاصةً في المساء - لأن البعوض غالبًا ما ينتظر في الخارج، سيساعد اتباع هذه الطريقة البسيطة على إبعاد البعوض عن منزلك بفعالية.

وفقًا للخبراء، تتطلب بعض لدغات الحشرات أيضًا عناية طبية فورية، لأنها قد تُسبب ردود فعل تحسسية شديدة، يجب عليك استشارة طبيب فورًا إذا شعرت بأي مشكلة.

المصدر: timesnownews