المشي أم ممارسة الرياضة.. أيهما أفضل لخسارة الوزن؟

بعض الأشخاص يُشيدون بجلسات التمارين الرياضية المكثفة، بينما يدّعي آخرون بفخر أن كل ما يفعلونه هو المشي يوميًا - وقد خسروا كيلوجرامات. فمن على حق إذًا؟ هل أحدهما أفضل من الآخر؟ أم أن الأمر كله يتعلق بجسمك ونمط حياتك؟

إذا كنتَ تقف عند مفترق طرق محتارًا بين الالتزام بتمارين رياضية شاقة في الصالة الرياضية أو مجرد ربط حذائك الرياضي والبدء بالمشي، فنكشف لك من خلال السطور التالية فرق بينهما.

المناقشة الكبرى حول فقدان الوزن

إنقاص الوزن لا يقتصر على اختيار النشاط "الأصعب"، بل على ما يمكنك المواظبة عليه باستمرار، تساعد التمارين الرياضية على خلق عجز في السعرات الحرارية (حرق سعرات حرارية أكثر مما تستهلك)، مما يؤدي إلى فقدان الدهون مع مرور الوقت. مع ذلك، ليست كل حركة تحرق السعرات الحرارية بنفس المعدل، وليست كل التمارين متساوية من حيث الوقت والطاقة والتعافي.

تميل التمارين، وخاصةً التمارين عالية الكثافة مثل التدريب المتقطع عالي الكثافة (HIIT)، وتمارين الأثقال، وتمارين الدوران، وتمارين الدوائر، إلى حرق المزيد من السعرات الحرارية في وقت أقل، كما أنها تبني العضلات، وتعزز عملية الأيض، وتُحسّن صحة القلب والأوعية الدموية. من ناحية أخرى، يحرق المشي سعرات حرارية أقل في الدقيقة، ولكنه سهل المنال، ومنخفض التأثير، وأسهل بكثير للمواظبة عليه يوميًا.

الفرق بين المشي و ممارسة الرياضة

المشي

دعونا نمنح المشي حقه من التقدير، من السهل تجاهله باعتباره مجرد مشي، لكن الدراسات أثبتت باستمرار أن المشي السريع - وخاصةً عند ممارسته بانتظام - يمكن أن يكون أداة فعّالة لفقدان الوزن وتحسين الصحة العامة.

يكمن جمال المشي في بساطته، لست بحاجة إلى عضوية في صالة ألعاب رياضية، أو مدرب، أو حتى معدات خاصة، كل ما تحتاجه هو حذاء رياضي جيد وقليل من التحفيز، ولأنه خفيف التأثير، فهو ألطف بكثير على المفاصل، هذا يعني أنه يمكنك المشي يوميًا دون القلق بشأن وقت التعافي.

عند المشي السريع (تخيل أنك تشعر بضيق في التنفس مع القدرة على الكلام)، يمكن أن يحرق المشي لمدة 45-60 دقيقة ما بين 200 و400 سعر حراري، حسب سرعتك ووزنك، ليس المشي مُبهرًا، ولكن إذا مارسته يوميًا - واقترن بنظام غذائي صحي - فسيُضيف بالتأكيد فائدة كبيرة.

بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما لا يُشعرك المشي بأنه "تمرين"، يمكنك الاستماع إلى بودكاست، أو إجراء مكالمة هاتفية، أو المشي مع صديق، أو حتى الاسترخاء التام. إنه علاجي، ويخفف التوتر، ويجعلك تتحرك دون أن تشعر وكأنك تقوم بمهمة روتينية.

التمارين الرياضية

الآن دعونا نتحدث عن التمارين الرياضية الأكثر تنظيماً - تدريب القوة، ودروس الدراجات الثابتة، ودوائر HIIT، والجري، أو أي شيء يرفع معدل ضربات القلب، تحرق هذه التمارين سعرات حرارية أكثر في الدقيقة من المشي، وإذا كنت لا تملك الوقت الكافي، فيمكن أن توفر لك المزيد من الفوائد مقابل أموالك.

ولكن إليك الجزء المثير: لا تساعدك التمارين الرياضية على حرق السعرات الحرارية أثناء الجلسة فحسب، بل إنها ترفع أيضًا معدل الأيض بعد ذلك من خلال ما يسمى "تأثير ما بعد الحرق" (أو EPOC - استهلاك الأكسجين الزائد بعد التمرين). وهذا يعني أن جسمك يستمر في حرق السعرات الحرارية حتى بعد انتهاء التمرين.

ثم هناك العضلات. يساعدك رفع الأثقال أو ممارسة تمارين المقاومة على بناء كتلة عضلية خالية من الدهون، وهو أمر أساسي لفقدان الوزن. لماذا؟ لأن العضلات تحرق سعرات حرارية أكثر من الدهون - حتى في حالة الراحة. لذا، كلما زادت عضلاتك، زادت كفاءة جسمك في حرق السعرات الحرارية طوال اليوم، حتى عندما تجلس على الأريكة.

بالنسبة للأشخاص الذين لا يتطلعون فقط إلى إنقاص الوزن، ولكن أيضًا إلى تحسين شكل أجسامهم ونحتها والشعور بالقوة، فإن التمارين الرياضية لها الأفضلية بالتأكيد.

إذن... من سيفوز؟

لا توجد إجابة واحدة تناسب الجميع، إذا كان هدفك هو فقدان الوزن بشكل مستدام، فإن أفضل نهج عادةً هو الجمع بين: المشي بانتظام للحفاظ على الحركة، وإضافة التمارين بضع مرات في الأسبوع لبناء العضلات وحرق الدهون بشكل أسرع.

اعتبر المشي أساس حركتك اليومية - الشيء الذي لا يمكن التفاوض عليه كل يوم، ثم أضف تمارين القوة أو جلسات الكارديو من مرتين إلى أربع مرات في الأسبوع، حسب طاقتك ووقتك وأهدافك.

إذا كنت ممن يخشون التمارين الرياضية ولكنك تحب المشي الجيد ويمكنك القيام به باستمرار، فاستمر في ذلك. ستظل ترى النتائج. إذا كنت تزدهر في رفع الأثقال وتحب صالة الألعاب الرياضية، فاذهب إليها - ولكن تأكد من أنك تتحرك بطرق أخرى أيضًا، الأهم هو الاستمرارية والاستمتاع، لن تلتزم بشيء تكرهه.

timesofindia