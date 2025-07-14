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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

علامات تظهر في اليدين تشير إلى ارتفاع الكوليسترول في الدم

الكوليسترول
الكوليسترول
هاجر هانئ

يوجد العديد من التغييرات في الجسم التي يمكن أن تشير إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول، ومن بينها زانثومات الأوتار - وهي تراكمات صغيرة من الكوليسترول تسبب تورمًا في مفاصل اليدين والركبتين.

يحذر الخبراء من تجاهل العلامات الصغيرة التي قد يُظهرها جسمك والتي تُشير إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول. ووفقًا للدكتور فريدريك ماندوكا، المؤسس المشارك لشركة نيوفاوندلاند دياجنوستيكس، الشركة المُزودة لمعدات الاختبار الطبي ومقرها المملكة المتحدة، فإن الكوليسترول "قاتل صامت"، إذ غالبًا ما تُغفل العلامات المبكرة للمرض، وأكد على أهمية الانتباه لمستويات الكوليسترول لديك مع التقدم في السن، والانتباه لأعراضه.

من الصعب جدًا معرفة ما إذا كان مستوى الكوليسترول لديك مرتفعًا، لذا من المهم متابعة حالتك من خلال فحوصات الطبيب العام والفحوصات المنزلية. ومع ذلك، في الحالات الخطيرة، هذه هي العلامات الدالة التي يجب البحث عنها، كما قال.

وفقًا للدكتور ماندوكا، من أهم العلامات التي يجب الانتباه لها هي التورمات حول الأوتار. "الزانثومات الوترية هي تراكمات صغيرة من الكوليسترول تُسبب تورمًا في مفاصل اليدين وأوتار أخيل والركبتين، وأضاف أن هذه الزانثومات بطيئة النمو، وصلبة، ولونها مصفر، ورغم أن الزانثيلاسما غير ضارة، إلا أنها قد تكون مؤلمة للغاية عند الحركة أو الضغط عليها.

ولذلك، من المهم دائمًا التحقق من هذه الأمور من منظور عدم الراحة، وكذلك لصحة نظام القلب والأوعية الدموية لديك.

مشروبات تساهم في خفض الكوليسترول بشكل طبيعي.

ما هي زانثومات الأوتار؟

الورم الأصفر الوتري هو نمو عقيدي مصفر يتكون من رواسب دهنية أو دهنية داخل الوتر، ويوجد عادة في وتر أخيل أو الأوتار الباسطة لليدين.

يقول الأطباء إن هذه عادةً ما تكون مظهرًا من مظاهر اضطرابات استقلاب الدهون الكامنة، وخاصةً فرط كوليسترول الدم العائلي، وبينما تظهر هذه الزوائد في أوتار مختلفة، إلا أن معظمها يُرى في وتر أخيل - الوتر الكبير في مؤخرة الكاحل - والأوتار الباسطة لليدين - تلك المستخدمة لتقويم الأصابع.

إلى جانب ارتفاع مستويات الكوليسترول، ترتبط أورام الزانثوما الوترية ارتباطًا وثيقًا باضطرابات وراثية تُسبب ارتفاع مستويات كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) في الدم، كما يمكن أن ترتبط بحالات أخرى من فرط شحميات الدم، أي ارتفاع مستويات الدهون في الدم.

ويقول الأطباء إن العلاج عادة ما يتضمن إدارة اضطراب الدهون الأساسي بالأدوية، وتغيير نمط الحياة، وأحيانًا الإزالة الجراحية للزانثوماس لأسباب وظيفية أو تجميلية.

معلومات لا تعرفها عن إرتفاع الكوليسترول في الدم

مؤشرات أخرى لارتفاع مستويات الكوليسترول

بالنسبة لمعظم الأشخاص، لا يُسبب ارتفاع الكوليسترول أعراضًا، وقد لا تشعر بأي أعراض إلا بعد أن يُسبب مشاكل أخرى في جسمك، من بين هذه المشاكل الملحوظة:

الغثيان والتعب

يجب على الرجال أن ينتبهوا للمشاكل المتعلقة بـالضعف الجنسي لدى الرجال، والتي يمكن أن تكون مؤشرا على ارتفاع نسبة الكوليسترول.

أحد أجزاء الجسم التي قد ترى فيها علامة على ارتفاع مستويات الكوليسترول هو حول عينيك، وخاصة قوس القرنية، وهو عبارة عن حلقة رمادية صغيرة تظهر حول عينيك.قزحية.

الكوليسترول

كيف يمكنك خفض مستويات الكولسترول؟

عادةً ما يُنتج جسمك كل الكوليسترول الذي يحتاجه، لذا لا تحتاج للحصول عليه من خلال الطعام. ينصح الأطباء بتناول كميات كبيرة من الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والمتحولة، فقد يُسهم ذلك في ارتفاع الكوليسترول والإصابة بأمراض القلب. للوقاية من الكوليسترول، يُمكنك:

الحد من الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة

تأتي الدهون المشبعة في الغالب من المنتجات الحيوانية مثل الجبن واللحوم الدهنية والحلويات، بالإضافة إلى زيت النخيل.

تناول الأطعمة قليلة الصوديوم

تشمل هذه الأطعمة اللحوم الخالية من الدهون مثل المأكولات البحرية، والحليب الخالي من الدهون أو قليل الدسم، والجبن، والزبادي، والحبوب الكاملة، والفواكه والخضروات.

تناول الأطعمة الغنية بالألياف

أدخل الأطعمة مثل دقيق الشوفان والفاصوليا والمكسرات في نظامك الغذائي اليومي.

المصدر: timesnownews.

الكوليسترول مفاصل اليدين ارتفاع مستويات الكوليسترول

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