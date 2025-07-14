كيفية حماية نفسك من الآثار الضارة لتكييف الهواء| نصائح ضرورية

قد يُلحق التعرّض المُطوّل لمكيف الهواء ضررًا ببشرتك وحلقك وصحتك التنفسية، تُساعدك هذه النصائح البسيطة على البقاء منتعشًا ومريحًا، مع حماية جسمك من الآثار الجانبية الخفية لمكيف الهواء.

سواءً كان الصيف جافًا أو الطقس رطبًا، أصبح مكيف الهواء ضرورةً أساسيةً في أي منزل هذه الأيام. لم يعد ترفًا، بل أصبح ضرورة. وبينما تُخفف مكيفات الهواء من الحر، إلا أن التعرض المطول لهذا الهواء البارد المُصطنع قد يُسبب بعض المشاكل الصحية، من تهيج الجلد إلى الجفاف، وحتى آلام المفاصل، إلى جانب تصلب العضلات ومشاكل الجهاز التنفسي، قد تتسلل إليك آثار تكييف الهواء على المدى الطويل، خاصةً إذا كنت تقضي وقتًا طويلاً في الداخل.

إليك كيفية حماية نفسك هواء التكييف

1. حافظ على درجة الحرارة معتدلة

حافظ على درجة حرارة غرفتك بين ٢٤ و٢٦ درجة مئوية، فأي درجة حرارة أقل من ذلك قد تُسبب صدمةً لجهازك المناعي، ويزداد هذا الخطر عند التنقل بين درجات حرارة مرتفعة، إذ يزيد من خطر الإصابة بنزلات البرد والتهاب الحلق وحتى الإجهاد الحراري.

2. حافظ على رطوبة جسمك

وظيفة مكيف الهواء الأساسية هي إزالة الرطوبة من الهواء، مما يُسبب جفافًا شديدًا في بشرتك وحلقك وعينيك، احتفظ دائمًا بزجاجة ماء بجانبك، وواصل شربها بانتظام. فكّر في شراء جهاز ترطيب أو وضع وعاء ماء بالقرب من فتحة التهوية لموازنة رطوبة الهواء.

3. خذ فترات راحة منتظمة

فترات الراحة مهمة لكل شيء، إذا كنت تقضي وقتًا طويلًا في غرفة مكيفة، وخاصةً في العمل، فاحرص على الخروج من الغرفة إلى مكان جيد التهوية لبضع ساعات، هذا يسمح لجسمك باستعادة نشاطه، ويساعد أيضًا في تقليل الاعتماد على الهواء المبرد صناعيًا.

4. ارتدِ ملابس أنيقة

ارتدِ دائمًا ملابس خفيفة داخل المنزل، فهذا يُساعد على تنظيم درجة حرارة الجسم بشكل أفضل، ويجنّبك أي قشعريرة مفاجئة، احتفظ دائمًا بوشاح أو سترة خفيفة في متناول يدك تحسبًا للأوقات التي تشعر فيها ببرد شديد في الغرفة.

5. نظف مكيف الهواء بانتظام

هذا من أكثر الأخطاء شيوعًا، وحدة تكييف الهواء غير النظيفة تتراكم فيها الغبار والبكتيريا وحتى جراثيم العفن، مما يؤدي إلى الحساسية وحتى مشاكل الجهاز التنفسي. لذا، احرص على تنظيف أو تغيير فلاتر مكيف الهواء بانتظام.

6. لا تنام مع تشغيل مكيف الهواء طوال الليل

استخدم مؤقتًا لإيقاف تشغيله بعد بضع ساعات، أو اضبطه على وضع توفير الطاقة، التعرض للهواء البارد ليلًا لفترات طويلة قد يؤدي إلى الصداع، وآلام الجسم، والتصلب، والاحتقان في الصباح.

المصدر: timesnownews