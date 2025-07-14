طريقة عمل دجاج صيني في البيت.. أحلى من الجاهز

دجاج صيني من الأكلات التي يعشق و يفضل العديد من الأشخاص تناوله في المطاعم و الكافيهات، لذا قدمت الشيف غادة التلي طريقة عمل دجاج صيني في البيت فيما يلي…..









مقادير دجاج صيني

● ٣ صدور دجاج مكعبات

● ١ فلفل أحمر

● ١ فلفل أخضر

● ١ بصل

● ١ ملعقة كبيرة زنجبيل مفروم

● ٢ فص ثوم مفروم

● ١ كوب سوداني محمص مطحون

● ٢ ملعقة كبيرة زيت

● ١ ملعقة صغيرة فلفل مجروش حار

● ملح

● فلفل

للصلصة :

● ٢/٣ كوب صويا صوص

● ٢ ملعقة كبيرة كاتشب

● ١ ملعقة كبيرة عسل

● ٣ ملعقة كبيرة خل

● ١ ملعقة كبيرة نشا

● ١ كوب ماء









طريقة تحضير دجاج صيني

يشوح الدجاج مع الفلفل الأحمر والأخضر والبصل والجنزبيل والثوم في الزيت مع ملح وفلفل والفلفل المجروش، ثم ترفع من الطاسة.

في نفس الطاسة يرفع الصويا صوص والكاتشاب والعسل والخل.

يذوب النشا في الماء ويضاف للصوص حتى الحصول على قوام سميك.

وتضاف قطع الدجاج مرة أخرى والسوداني وتترك على النار حتى تمام التجانس.

تقدم ساخنة.