طريقة عمل باستا فرولا في البيت خطوة بخطوة

قدمت الشيف نيرمين هنو مقدمة برنامج زى السكر على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل باستا فرولا فهي من الحلويات القديمة التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها.





مقادير باستا فرولا





● 2 كوب دقيق

● ½ ملعقة صغيرة ملح

● ¾ كوب زبدة

● ½ كوب سكر بودرة

● 2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

● 2 بيضة

● ملعقة صغيرة فانيليا

● ملعقة كبيرة بشر برتقال





لتحضير الحشو:

● كوب مربى مشمش





لدهن الوجه :

● صفار بيضة

● ملعقة صغيرة لبن

● رشة قرفة

● ½ ملعقة صغيرة فانيليا









طريقة تحضير باستا فرولا

في العجان، يضاف الدقيق مع مقادير العجين

في قالب تارت يفرد العجين ويضاف حشو المربى

يدهن الوجه بصفار البيض واللبن والفانيليا ويخبز بالفرن ويقدم