طريقة عمل كفتة بطاطس بالدجاج بمذاق لا يقاوم

كفتة بطاطس بالدجاج من الأطباق الرئيسية التي تتمتع بمذاق غير تقليدي و شهي ويمكنك تقديمها لأفراد أسرتك في المنزل بأسهل الخطوات.

قدمت الشيف غادة جميل، مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل كفتة بطاطس بالدجاج، فيما يلي….



مقادير كفتة بطاطس بالدجاج:

● صدور دجاج مسلوقة

● بطاطس مسلوقة

● بقدونس مفروم

● فلفل ألوان مفروم

● ثوم مفروم

● سمسم محمص

● بقسماط مطحون

● 2 بيض

● ملح

● فلفل أسود

● بهارات دجاج

● بابريكا

● زيت للقلي

للتقديم:

● أرز أبيض





طريقة تحضير كفتة بطاطس بالدجاج: