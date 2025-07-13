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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر الأحمر؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر الاحمر؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر الاحمر؟
رنا عصمت

البنجر الأحمر من الخضراوات الغنية بالعناصر الغذائية المميزة، والتي تحمي الجسم من التعرض إلى العديد من الأمراض المختلفة مثل فقر الدم والأنيميا ومرض السكري، ويمكن إضافته إلى النظام الغذائي الخاص بك بسهولة حيث إنه يقدم في الأطباق المختلفة أو كنوع من العصير، فيما يلي إليكم فوائد البنجر وأضراره الصحية.

فوائد البنجر الأحمر الصحية وفقا لموقع هيلثى لاين.

فوائد البنجر الأحمر الصحية:

البنجر الأحمر يعتبر مصدرا جيدا للعديد من العناصر الغذائية المميزة مثل الحديد، حمض الفوليك، البوتاسيوم، النحاس، المنغنيز، فيتامين سي، وفيتامين ب6.

فوائد البنجر لضغط الدم:

يحتوي البنجر الأحمر على نسبة عالية من النترات والتي تساعد على التقليل من مستويات ضغط الدم، وهذا بدوره يؤدي إلى التقليل من مخاطر الإصابة بالأمراض القلبية والوقاية من التعرض إلى السكتة الدماغية.

فوائد البنجر للأنيميا:

وفق الدراسات المختلفة التي أجريت على البنجر فقد أثبتت أنه يحتوي على نسبة عالية من الحديد والعناصر المعدنية الأخرى، مما يجعله جيد في حالة الإصابة بالأنيميا وفقر الدم والمساعدة على العلاج منهما، وهذا من خلال إضافته إلى النظام الغذائي الخاص بك.

فوائد البنجر للمعدة:

البنجر الأحمر يعتبر من الأطعمة المهم تناولها لتعزيز صحة الجهاز الهضمي وحمايته من بعض المشكلات مثل الإصابة بالإمساك.

كما يوجد العديد من فوائد البنجر للقولون حيث إنه يساعد على التخلص من مشكلات القولون، وهذا بسبب أن البنجر الأحمر يساعد على محاربة العدوى البكتيرية التي تصيب الجهاز الهضمي من خلال تعزيز البكتيريا النافعة.

فوائد البنجر لمرضى السكري:

البنجر يحتوي على نسبة كبيرة من الكربوهيدرات ومركبات البيتاسيانين ومضادات الأكسدة، كما أنه قليل السعرات الحرارية والدهون مما يجعل البنجر اختيارا مثاليا لمرضى السكري، حيث يساعد على تحسين معدلات السكر بالدم.

من فوائد البنجر للجسم أنه يساعد على الحفاظ على صحة الكبد والتخلص من السموم وهذا يساعد على رفع مستوى أداء عمل الكبد والكلى، وبالتالي يساعد على استقرار نسبة السكر بالدم.

فوائد البنجر للتخسيس:

- البنجر يتميز بأنه ذو سعرات حرارية منخفضة، كما أن ثمرة واحدة من البنجر تحتوي على نسبة 87% من الماء، ونسبة 8% من الكربوهيدرات، ونسبة 3% من الألياف مما يجعله مثالي لإنقاص الوزن.

- كما أن البنجر الأحمر يتميز بمؤشر جلايسيمي مما لا يتسبب في ارتفاع نسبة السكر بالدم، كما أنه يحتوي على نسبة قليلة جدًا من السكريات.

- من فوائد البنجر للرجيم أنه يحتوي على نسبة جيدة من الألياف، مما يساعد على زيادة الشعور بالشبع وهذا يساعد في إنقاص الوزن بشكل فعال.

فوائد البنجر للشعر:

- تناول البنجر أو استخدامه في وصفات للشعر يساعد على التخلص من العديد من المشكلات التي يواجهها الشعر.

- التقليل من تساقط الشعر والعمل على تقويته، وهذا لأنه يحتوي على بعض العناصر الغذائية الهامة، ومنها فيتامين سي، فيتامين هـ، البروتينات، الكاروتينات والفسفور والتي تعتبر من أفضل العناصر التي يحتاجها الشعر.

- يساعد البنجر الأحمر على تقوية الشعر من الجذور وحتى الأطراف، بالإضافة إلى أنه يعزز الدورة الدموية في فروة الرأس.

- التخلص من الجلد الميت والزيوت الزائدة التي توجد على فروة الرأس من خلال استخدامه في ماسكات الشعر.

- يستخدم كعلاج للقشرة وتنظيف مسام فروة الرأس، والحد من المشكلات الجلدية التي من الممكن أن تصيبها.

فوائد البنجر للبشرة:

يستخدم البنجر في العديد من الماسكات التي تستخدم على البشرة، وهذا لما يحتويه من أفضل العناصر الغذائية التي تحتاجها البشرة لتصبح بصحة جيدة ومن أهم فوائده للبشرة ما يلي:

- يستخدم البنجر لتفتيح لون البشرة والحفاظ على نضارتها.

- التخلص من البقع الداكنة والعيوب التي توجد على طبقة الجلد الخارجية.

- يستخدم لإزالة الهالات السوداء والإنتفاخات التي تظهر أسفل العينين.

- البنجر يعتبر من المكونات الطبيعية المثالية لترطيب البشرة الجافة.

- يستخدم البنجر لإزالة الخطوط الداكنة التي توجد على الرقبة.

- بفضل مضادات الأكسدة التي توجد في البنجر الأحمر فإنه يساعد على الوقاية من الإصابة بالتجاعيد والخطوط الدقيقة، والحفاظ على مرونة الجلد.

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