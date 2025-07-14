بمكونات من مطبخك .. طرق طبيعية للتخلص من بقع العرق

العرق واحد من الطرق التي تساعد الجسم من التخلص من الماء والأملاح الزائدة، ويتكون العرق من الماء والملح والدهون والبروتينات، وعندما تتعرق، تتراكم جميع هذه المكونات على ملابسك، وعادةً ما لا يكون العرق وحده هو ما يُغير لون ملابسنا، بل المنتجات التي نستخدمها للتحكم في كمية العرق.

كيفية إزالة بقع العرق الصفراء من الملابس

ووفقا لموقع hindustantimes هناك العديد من الطرق الطبيعية المجربة والمختبرة لعلاج بقع العرق أو مزيلات العرق على الملابس، ويمكن تجربة هذه الطرق الطبيعية لإزالة بقع العرق من الملابس:

أسبرين:

اسحق قرصين من الأسبرين، واخلط المسحوق مع الماء الدافئ، انقع البقعة في المحلول لمدة ساعتين إلى ثلاث ساعات، ثم اغسلها كالمعتاد.

الملح:

ذوّب أربع ملاعق كبيرة من الملح في لتر من الماء الساخن، بعد ذوبانه، افركه على المنطقة المصابة.

الخل

يعد الخل في كثير من الأحيان الحل الأمثل لأي مشكلة منزلية، وينطبق الأمر نفسه على مشكلة تغير لون الإبطين.

افركي الخل على البقعة قبل غسلها في دورة الغسيل المعتادة، يمكنكِ أيضًا وضع الخل في درج منعم الأقمشة لتفتيحها.

كما أن الحل يساعد على التخلص من الروائح الكريهة الدائمة.

صودا الخبز:

يُعدّ مسحوق الخبز حلاً فعالاً آخر، امزجيه مع مقدارين من الماء لتكوين عجينة، ثم افركيه على أي مزيل عرق أو بقع صفراء. اتركيه لمدة تصل إلى ساعتين.

الليمون

قومي بفرك البقع الموجودة تحت الإبط بخليط من أجزاء متساوية من عصير الليمون والماء.