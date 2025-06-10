7 مكونات أساسية تجعل مزيل العرق الطبيعي مثل الجاهز.. إليك الطريقة

يبحث كثيرون عن طريقة عمل مزيل عرق طبيعي فى المنزل بحيث يكون آمن وخالى من المواد الضارة مثل الألومنيوم والباربين والفثالات لأنهم يسببوا السرطان.

ووفقا لما أورده موقع thehealthymaven نكشف لكم طريقة عمل مزيل عرق طبيعي آمن فى المنزل بدون مواد ضارة.

مكونات مزيل العرق



نعرض لكم مجموعة من المكونات الطبيعية التى تساعد فى صنع مزيل عرق طبيعي ذو مفعول قوى.

زيت جوز الهند غير المكرر

يحتوي زيت جوز الهند على أحماض دهنية، مثل حمض اللوريك، المعروفة بخصائصها المضادة للبكتيريا ويساعد على تقليل البكتيريا المسببة للرائحة في منطقة الإبطين، مما يمنحكِ انتعاشًا ورائحةً نظيفة.



زبدة الشيا غير المكررة

مضادة للبكتيريا ولا تسبب انسداد المسام، كما أنها تُضيف ترطيبًا لتركيبتها.



دقيق أروروت

يستخرج من نبات الارورت ويتميز بأنه عالي الامتصاص يُساعد على امتصاص العرق الزائد ويعمل بفعالية كمضاد للتعرق ويمكنكِ استبداله بنشا التابيوكا إذا لم يتوفر لديكِ.



صودا الخبز

فعالة جدًا في التخلص من رائحة الجسم، كما أنها تمتص العرق ، ولكن قد تُسبب صودا الخبز تهيجًا للجلد، لذا لا تتردد في إضافة كمية أقل إلى التركيبة وزيادة الكمية تدريجيًا.



زيت اللافندر العطري

يُستخدم هذا الزيت في المقام الأول للرائحة، لذا يمكنك استبداله بزيت عطري مختلف إذا كنت تفضل ذلك أو حذفه للحصول على زيت غير معطر.



زيت الجريب فروت العطري

مثل اللافندر حيث يمكنك استبداله بزيت عطري مختلف إذا كنت تفضل رائحة مختلفة أو حذفه للحصول على رائحة خالية من العطور.



زيت شجرة الشاي العطري

شجرة الشاي مضادة للبكتيريا ومزيلة للروائح فعالة للغاية ويمنع لمن يعانون من حساسية تجاه زيت الشاي وستحتاج إلى علبة زجاجية صغيرة بغطاء أو حاويات مزيل عرق فارغة .



كيفية صنع مزيل العرق بنفسك

نعرض لكم طريقة عمل مزيل عرق في المنزل بخطوات سهلة: