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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

7 مكونات أساسية تجعل مزيل العرق الطبيعي مثل الجاهز.. إليك الطريقة

مزيل عرق
مزيل عرق
اسماء محمد

يبحث كثيرون عن طريقة عمل مزيل عرق طبيعي فى المنزل بحيث يكون آمن وخالى من المواد الضارة مثل الألومنيوم والباربين والفثالات لأنهم يسببوا السرطان.

ووفقا لما أورده موقع thehealthymaven نكشف لكم طريقة عمل مزيل عرق طبيعي آمن فى المنزل بدون مواد ضارة.

مكونات مزيل العرق 


نعرض لكم مجموعة من المكونات الطبيعية التى تساعد فى صنع مزيل عرق طبيعي ذو مفعول قوى.

زيت جوز الهند غير المكرر 

يحتوي زيت جوز الهند على أحماض دهنية، مثل حمض اللوريك، المعروفة بخصائصها المضادة للبكتيريا ويساعد على تقليل البكتيريا المسببة للرائحة في منطقة الإبطين، مما يمنحكِ انتعاشًا ورائحةً نظيفة.


زبدة الشيا غير المكررة 

مضادة للبكتيريا ولا تسبب انسداد المسام، كما أنها تُضيف ترطيبًا لتركيبتها.


دقيق أروروت 

يستخرج من نبات الارورت ويتميز بأنه عالي الامتصاص يُساعد على امتصاص العرق الزائد ويعمل بفعالية كمضاد للتعرق ويمكنكِ استبداله بنشا التابيوكا إذا لم يتوفر لديكِ.


صودا الخبز 

فعالة جدًا في التخلص من رائحة الجسم، كما أنها تمتص العرق ، ولكن قد تُسبب صودا الخبز تهيجًا للجلد، لذا لا تتردد في إضافة كمية أقل إلى التركيبة وزيادة الكمية تدريجيًا.


زيت اللافندر العطري 

يُستخدم هذا الزيت في المقام الأول للرائحة، لذا يمكنك استبداله بزيت عطري مختلف إذا كنت تفضل ذلك أو حذفه للحصول على زيت غير معطر.

فوائد زيت اللافندر


زيت الجريب فروت العطري

 مثل اللافندر حيث يمكنك استبداله بزيت عطري مختلف إذا كنت تفضل رائحة مختلفة أو حذفه للحصول على رائحة خالية من العطور.


زيت شجرة الشاي العطري 

 شجرة الشاي مضادة للبكتيريا ومزيلة للروائح فعالة للغاية ويمنع لمن يعانون من حساسية تجاه زيت الشاي وستحتاج إلى علبة زجاجية صغيرة بغطاء أو حاويات مزيل عرق فارغة .

طريقة عمل مزيل عرق طبيعي


كيفية صنع مزيل العرق بنفسك

نعرض لكم طريقة عمل مزيل عرق في المنزل بخطوات سهلة:

  • ضع زيت جوز الهند وزبدة الشيا في وعاء زجاجي أو برطبان، ثم ضع الوعاء داخل قدر متوسط ​​الحجم لتكوين غلاية مزدوجة.
  • أضف الماء إلى القدر "كمية كافية لتغطية الوعاء دون أن يفيض) واتركه حتى يغلي و أثناء تسخين الماء، قلّب زيت جوز الهند وزبدة الشيا واستمر في التقليب حتى يذوب.
  • بمجرد ذوبان المكونات أضف دقيق الأروروت وصودا الخبز والزيوت الأساسية ثم ضعهم في برطمان مناسب واترك مزيل العؤرق حتى يبرد.
  • يبرد في درجة حرارة الغرفة أو في الثلاجة حتى يصبح قوامه صلبًا ثم غطيه بغطاء حتى الاستخدام.
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