قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النقل تلاحق قانونيًا متورطًا في تخريب قطار روسي جديد
عضو مجلس الزمالك: جماهير النادي كلمة السر في التتويج بكأس مصر
رئيس جامعة القاهرة يشدد على ضرورة احترام قواعد حماية حقوق الملكية الفكرية
شرطة لوس أنجلوس تعلن حظر التجول في المدينة .. لهذا السبب
الاستخبارات الأمريكية تحذّر من دخول العالم إلى محرقة نووية
استعدادًا لكأس العالم.. السنغال تحقق فوزًا تاريخيًا على إنجلترا بنتيجة 3-1
الشارع الأمريكي يغلي.. تضاهرات حاشدة في نيويورك أمام محاكم الهجرة| اعرف السبب
شروط حدّدها القانون لإنشاء مصانع المستحضرات الصيدلية .. تعرف عليها
هيثم فاروق يكشف عن صفقة القرن الحقيقية بين الأهلي والزمالك
بفيديو تشويقي .. تركي آل الشيخ يروّج لإذاعة مباراة الأهلي وإنتر ميامي
كأس العالم للأندية| ريبييرو: مجموعتنا صعبة.. وهدفنا بالمرحلة الأولى تخطي دور المجموعات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

سعره رخيص .. عصير غريب يعالج القرحة والكوليسترول والمفاصل

القرحة
القرحة
اسماء محمد

تعد البطاطس من أشهى أنواع الخضار وأرخصها ولكن هل تعلم أنه غنى بالفوائد الصحية للجسم؟!

ووفقا لما جاء فى موقع “stylecraze ” نكشف لكم اهم فوائد عصير البطاطس فى علاج مشاكل صحية عديدة والوقاية منها.

 

 يعزز جهاز المناعة


تحتوي البطاطس على كمية كبيرة من فيتامين سي، وهو العنصر الغذائي الذي يحارب البرد والعدوى ويساعد على تقوية جهاز المناعة.

شرب كوب من عصير البطاطس بانتظام يحمي من الأمراض ويعزز المناعة.

 يخفف التهاب المفاصل


يتمتع عصير البطاطس بتأثيرات مضادة للالتهابات رائعة تساعد على تخفيف معظم أنواع الألم المرتبط بالتورم أو الالتهاب أو الاحمرار.

كان يُعتقد أن شرب عصير البطاطس يُعالج التهاب المفاصل وآلام المفاصل والظهر الأخرى المرتبطة به وشملت العلاجات التقليدية ووضع البطاطس المضغوطة على المفاصل مباشرةً أو لصق شريحة بطاطس على المفصل لتخفيف الألم والوجع وبشكل عام، يُعزز عصير البطاطس صحة المفاصل.

التهاب المفاصل

 يعالج القرحة 


وُجِد أن عصير البطاطس له تأثيرات وقائية على الجهاز الهضمي وقد يُساعد في علاج القرحة كما أن شرب كوب من عصير البطاطس يوميًا يُساعد على الوقاية من قرحة المعدةكما أنه يُفيد كمشروب بروبيوتيك مُضاد للبكتيريا.

 يزيل سموم الكبد والمرارة


يُعد عصير البطاطس من أرخص الطرق لتنظيف الكبد والمرارة ويستخدمه اليابانيون لعلاج التهاب الكبد  .

يمكنك اختبار تأثيره في إزالة السموم بشرب كوب من عصير البطاطس يوميًا فور استيقاظك أو قبل الإفطار بنصف ساعة وإنه من أفضل مشروبات إزالة السموم الطبيعية، ويمكنك تناوله بسهولة في راحة منزلك.

تطهير الكبد

يخفض الكوليسترول


تحتوي البطاطس على عناصر غذائية أساسية مثل الألياف والفيتامينات أ، ب المركب، و سي وتساعد هذه العناصر الغذائية على خفض مستويات الكوليسترول في الجسم وشرب كوب من عصير البطاطس دون تصفية لبه مفيدٌ جدًا لصحتك العامة ومستويات الكوليسترول.

عصير البطاطس القرحة جهاز المناعة علاج مشاكل صحية البطاطس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا وبعد طول انتظار.. صرف زيادة المعاشات 2025 في يوليو

رسميًا وبعد طول انتظار.. صرف المعاشات بالزيادة الجديدة بدءًا من 1 يوليو

بيان ايكيا وحماية المستهلك

إيكيا تستدعي عصارة الثوم IKEA 365+ VÄRDEFULL سوداء اللون

الدكتور محمد عبد الحليم

وفاة أستاذ بجامعة الأزهر في خلافات عائلية بأسلحة نارية بأسيوط

تامر حسني وأسرته

أثار قلق جمهوره.. تامر حسني يكشف تفاصيل أزمة صحية يمر بها نجله

الدكتور محمد عبد الحليم

مات غدرا.. مرصد الأزهر ينعى الدكتور محمد عبد الحليم الباحث بوحدة الدراسات

نتيجة صفوف النقل محافظة القاهرة

ادفع أولاً| ظهور نتيجة صفوف النقل بالقاهرة "بفلوس" على بوابة التعليم الأساسي

موعد زيادة المرتبات والمعاشات لعام 2025

شوف هتقبض كام .. موعد زيادة المرتبات والمعاشات 2025

زيزو

إهداء متعمد.. مرتضى منصور يكشف مفاجأة عن انتقال زيزو لـ الأهلي

ترشيحاتنا

الدكتور محمد عبد الحليم

مات غدرا.. مرصد الأزهر ينعى الدكتور محمد عبد الحليم الباحث بوحدة الدراسات

الدكتور علي جمعة

علي جمعة: المذاهب الفقهية كانت موجودة على عهد النبي

أقل عين عندنا في الأرياف

"أقل عين عندنا في الأرياف" أمين الفتوى يعلق على فيديو الحسد المنتشر

بالصور

من غير تأنيب ضمير.. خطوات تساعدك على الالتزام بنظامك الغذائي مرة أخرى

خطوات سهلة لخسارة الوزن بعد عيد الأضحى
خطوات سهلة لخسارة الوزن بعد عيد الأضحى
خطوات سهلة لخسارة الوزن بعد عيد الأضحى

كوب واحد يوميًا من عصير الرمان .. هل يحمي قلبك من الأمراض؟

فوائد شرب كوب من عصير الرمان يوميا
فوائد شرب كوب من عصير الرمان يوميا
فوائد شرب كوب من عصير الرمان يوميا

تنبيه عاجل لمرضى السكري.. الأحذية الضيقة قد تؤدي لمضاعفات خطيرة في القدمين

مخاطر إرتداء مرضى السكري أحذية ضيقة
مخاطر إرتداء مرضى السكري أحذية ضيقة
مخاطر إرتداء مرضى السكري أحذية ضيقة

بعد عيد الأضحى.. مشروبات طبيعية تسرّع الحرق وتخلصك من الدهون المتراكمة

مشروبات تساعد على خسارة الوزن بعد عيد الأضحى
مشروبات تساعد على خسارة الوزن بعد عيد الأضحى
مشروبات تساعد على خسارة الوزن بعد عيد الأضحى

فيديو

أسر ياسين

لقطة عفوية | شاهد مفاجأة أسر ياسين لأمينة خليل في يوم زواجها

عريس بمتلازمه دوان

عريس بمتلازمة داون وعروس تبكي.. فيديو زفاف يقسم رواد السوشيال بين مؤيد ومعارض

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تحذير عاجل.. موجة حارة تضرب مصر حتى هذا الموعد

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بالزيادة الجديدة.. موعد صرف مرتبات شهر يونيو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العرب وتحدي البقاء

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: سفينة النجاة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: سينما نجيب محفوظ.. حين صافح الأدب الشاشة الفضية

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: معالي الناخب

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: الجوع والدم

المزيد