سعره رخيص .. عصير غريب يعالج القرحة والكوليسترول والمفاصل

تعد البطاطس من أشهى أنواع الخضار وأرخصها ولكن هل تعلم أنه غنى بالفوائد الصحية للجسم؟!

ووفقا لما جاء فى موقع “stylecraze ” نكشف لكم اهم فوائد عصير البطاطس فى علاج مشاكل صحية عديدة والوقاية منها.

يعزز جهاز المناعة



تحتوي البطاطس على كمية كبيرة من فيتامين سي، وهو العنصر الغذائي الذي يحارب البرد والعدوى ويساعد على تقوية جهاز المناعة.

شرب كوب من عصير البطاطس بانتظام يحمي من الأمراض ويعزز المناعة.

يخفف التهاب المفاصل



يتمتع عصير البطاطس بتأثيرات مضادة للالتهابات رائعة تساعد على تخفيف معظم أنواع الألم المرتبط بالتورم أو الالتهاب أو الاحمرار.

كان يُعتقد أن شرب عصير البطاطس يُعالج التهاب المفاصل وآلام المفاصل والظهر الأخرى المرتبطة به وشملت العلاجات التقليدية ووضع البطاطس المضغوطة على المفاصل مباشرةً أو لصق شريحة بطاطس على المفصل لتخفيف الألم والوجع وبشكل عام، يُعزز عصير البطاطس صحة المفاصل.

يعالج القرحة



وُجِد أن عصير البطاطس له تأثيرات وقائية على الجهاز الهضمي وقد يُساعد في علاج القرحة كما أن شرب كوب من عصير البطاطس يوميًا يُساعد على الوقاية من قرحة المعدةكما أنه يُفيد كمشروب بروبيوتيك مُضاد للبكتيريا.

يزيل سموم الكبد والمرارة



يُعد عصير البطاطس من أرخص الطرق لتنظيف الكبد والمرارة ويستخدمه اليابانيون لعلاج التهاب الكبد .

يمكنك اختبار تأثيره في إزالة السموم بشرب كوب من عصير البطاطس يوميًا فور استيقاظك أو قبل الإفطار بنصف ساعة وإنه من أفضل مشروبات إزالة السموم الطبيعية، ويمكنك تناوله بسهولة في راحة منزلك.

يخفض الكوليسترول



تحتوي البطاطس على عناصر غذائية أساسية مثل الألياف والفيتامينات أ، ب المركب، و سي وتساعد هذه العناصر الغذائية على خفض مستويات الكوليسترول في الجسم وشرب كوب من عصير البطاطس دون تصفية لبه مفيدٌ جدًا لصحتك العامة ومستويات الكوليسترول.