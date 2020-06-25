بـ 4 مكونات.. وفري نقودك واصنعي مزيل عرق طبيعيا بنفسك

هل تعانى من مشكلة مع مزيلات العرق التي تحتوي على مواد كيميائية إليك وصفة سريعة لصنع مزيل عرق طبيعي بمكونات طبيعية من مطبخك إليك مكونات الوصفة وطريقة تطبيقها يقدمها موقع "بولد سكاي" الهندى تساعد على تبييض منطقة الإبطين
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سوف تحتاجين إلى :
1/2 كوب من ماء الورد
1/4 كوب صودا الخبز
1/4 كوب ماء مقطر
1 ملعقة كبيرة من بذور الكتان
إناء زجاجي
طريقة تطبيق الوصفة ..
في الماء المقطر اغلى بذور الكتان لمدة دقيقتين وأزيلي المقلاة عن النار ودعيها تبرد.
يصفى المحلول ويضاف صودا الخبز وماء الورد ويقلب.
يحفظ في وعاء زجاجي في درجة حرارة الغرفة.