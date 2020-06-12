بـ 4 مكونات .. مزيل عرق طبيعي

تحول العديد من الأشخاص إلى روتين العناية بالبشرة والشعر الطبيعي.ولذلك يمكن ان تبدأ في استخدام مزيل العرق الطبيعي وذلك لتعدد ايجابيات المزيل المنزلي إذا كنت تتساءل عن كيفية القيام بذلك ، فلدينا ما تريده.





خطوات

* في وعاء آمن للاستخدام في المايكروويف ، خذ ملعقتين من زبدة الشيا و 1 ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند. ضعه في الميكروويف لمدة 40 ثانية حتى يتم تسييله.





* أضيفي 3 ملاعق صغيرة من نشا الذرة ونصف ملعقة صغيرة من البيكنج باودر. اخلط جيدًا حتى لا تكون هناك كتل أو فقاعات هواء.





* بعد ذلك ، أضف 10-15 نقطة من الزيت العطري المفضل لديك. حتى زيت شجرة الشاي يعمل بشكل رائع. اخلط جيدًا وانقله إلى وعاء محكم الغلق.





* ضع الحاوية في الفريزر لمدة ساعة. النتيجة: تحصل على مزيل عرق كريمي طبيعي يمكنك فركه تحت الإبطين.





ستساعدك هذه الزيوت العطرية على الاسترخاء في نهاية هذا الأسبوع





كما ان هناك احتمال كبير بأنك قد تشهد في الأسبوعين الأولين زيادة كبيرة في نمو البكتيريا المسببة للرائحة والتعرق المفرط. هذه علامة على تعديل جسمك بعد سنوات من استخدام مضادات التعرق ومزيلات العرق. ولكن لا تقلق ، فهذه مجرد طريقة لجسمك للتخلص من السموم والتحول إلى شيء طبيعي يكون أفضل على المدى الطويل

