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بأقل تكاليف.. طريقة عمل مزيل العرق بالمنزل بعيدا عن المواد الكيماوية

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 07:14 ص
عمل مزيل عرق بالمنزل
عمل مزيل عرق بالمنزل
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أسماء عبد الحفيظ

يشعر بعض الأشخاص بالحرج الشديد نتيجة صدور رائحة عرق كريهة منهم خاصة فى فصل الصيف، وبحثا عن حل بعيدا عن المواد الكيماوية وأضرارها، يمكنك عمل مزيل العرق بالمنزل وبأقل التكاليف. 

كشف موقع بولد سكاى الهندي الشهير عن مزيل الجليسرين وزبدة الشيا المصنوع بالمنزل بالطريقة الآتية.

المقادير:

ملعقة كبيرة من زبدة الشيا.
ملعقة كبيرة من خل التفاح.
ملعقة كبيرة من عصير الليمون.
ملعقة صغيرة من الجليسرين.
ملعقة صغيرة من الشبة المطحونة.

طريقة التحضير:

تخلط زبدة الشيا مع الجليسرين جيدًا في وعاء مناسب.

تضاف باقي المقادير على خليط زبدة الشيا والجليسرين، ويتم خلطهم مرة أخرى للحصول على قوام كريمي.
يوضع الخليط الكريمي في علبة نظيفة محكمة الغلق داخل الثلاجة.
يستخدم المزيل بعد الاستحمام على جسم رطب قليلًا.

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