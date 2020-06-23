فى 15 دقيقة احصلي على جسم أفتح 10 أضعاف

تعاني بعض السيدات من غمقان الجسم عن الوجه، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك تفتيح الجسم فى ١٥ دقيقة فقط، بماسك طبيعي وغير مكلف.

كشف موقع بولد سكاى عن خلطة تفتيح الجسم

خلطة زيت الزيتون والسكر:

تُساهم هذه الوصفة في تفتيح الجسم وتوحيد لونه فى أسبوع.

المكونات:

1/2 كوب زيت زيتون.

1/2 كوب سكر أبيض خشن.

2 ملعقة كبيرة خميرة فورية.

1/2 كوب عصير ليمون.

طريقة التحضير:

قومي بخلط الخميرة مع السكر وعصير الليمون، وبعدها أضيفي زيت الزيتون لهم تدريجيًا للحصول على عجينة متماسكة، ضعي العجينة على جسمك المُبلل ودلكي المناطق الداكنة به لمدة 15 دقيقة، وبعد ذلك اغسلي جسمك بالماء الفاتر، وتُكرر هذه الوصفة يوميًا لمدة أسبوع للحصول على نتيجة أفضل.