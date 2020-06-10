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مرأة

نتيجة مذهلة.. 3 طرق تخلصك من اسمرار الركبتين والإبط

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 07:12 م
طرق تفتيح المناطق
طرق تفتيح المناطق الحساسة
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رشا عوني
تعاني الكثير من الفتيات من مشكلة إسمرار المناطق الحساسة كالإبطين والركبتين ، وهي تحتاج روتين مستمر لفترة للتخلص من هذا الإسمرار ، ويمكنك تجربة بعض الوصفات الطبيعية الآمنة على الجلد ، ولها نتيجة مذهلة في تفتيح المناطق الداكنة

نصح موقع glowpink المعني بجمال المرأة، بـ طرق طبيعية لتفتيح المناطق الحساسة ، منها : 

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1- قومي أولًا بتقشير المنطقة الحساسة ، عن طريق خلط ملعقة عسل أبيض مع ملعقة من السكر الخشن ويتم فرك المنطقة لمدة دقائق لإزالة طبقة الجلد الميت ، فالتقشير عامل مهم للجدل والبشةر ويساعد على تفتيح البشرة والأماكن الحساسة، والأفضل تطبيق روتين التقشير مرة كل اسبوع . 

2- قومي باتباع وصفة الليمون والنشا في تفتيح المناطق الحساسة ، عن طريق وضع كمية من النشا على نصف ليمونة ، وقومي بفرك المنطقة المطلوبة بهذا الخليط بشكل يومي ومستمر لمدة أسبوع حتى تلاحظين فرق في التفتيتح  . 

3- يمكنك تجربة وصفة الفازلين الطبي مع النشا والأرز المطحون ، اخلطيهم معًا وضعي هذا الخليط على المنطقة المراد تفتيحها لمدة شهر . 
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