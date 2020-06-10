نتيجة مذهلة.. 3 طرق تخلصك من اسمرار الركبتين والإبط

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1- قومي أولًا بتقشير المنطقة الحساسة ، عن طريق خلط ملعقة عسل أبيض مع ملعقة من السكر الخشن ويتم فرك المنطقة لمدة دقائق لإزالة طبقة الجلد الميت ، فالتقشير عامل مهم للجدل والبشةر ويساعد على تفتيح البشرة والأماكن الحساسة، والأفضل تطبيق روتين التقشير مرة كل اسبوع .





2- قومي باتباع وصفة الليمون والنشا في تفتيح المناطق الحساسة ، عن طريق وضع كمية من النشا على نصف ليمونة ، وقومي بفرك المنطقة المطلوبة بهذا الخليط بشكل يومي ومستمر لمدة أسبوع حتى تلاحظين فرق في التفتيتح .





3- يمكنك تجربة وصفة الفازلين الطبي مع النشا والأرز المطحون ، اخلطيهم معًا وضعي هذا الخليط على المنطقة المراد تفتيحها لمدة شهر .