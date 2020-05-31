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مرأة

أسرع طريقة لـ تبييض الأظافر الصفراء

الأحد 31/مايو/2020 - 01:02 م
علاج الاظافر الصفراء
علاج الاظافر الصفراء
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رشا عوني
يعاني البعض من مشكلة الأظافر الصفراء ، وقد تحدث نتيجة سوء التغذية، أو إهمال العناية بالأظافر، أو استخدام طلاء الأظافر بشكل مفرط مما يؤثر على لون الأظافر الطبيعي. 

يمكنك التخلص من مشكلة الأظافر الصفراء بخلطة طبيعية سريعة ورخيصة نصح بها موقع articleskill وهي وصفة بيكربونات الصوديوم، إليك الطريقة: 

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المكونات
ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم
قطرات من الماء 

الطريقة
اخلطي بيكربونات الصوديوم مع الماء حتى تحصلي على خليط متماسك
قومي بفرك أظافر بهذه الخلطة لمدة 5 دقائق
اتركي بيكربونات الصوديوم على أظافرك لمدة دقائق أخرى 
اشطفي يديك بالماء
قومي بترطيب الأظافر باستخدام زيت الزيتون . 
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